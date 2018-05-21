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Вокально-хоровая студия «Берёзка» посвятила концерт памяти отцов и дедов
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Вокально-хоровая студия «Берёзка» посвятила концерт памяти отцов и дедов 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Концерт «Фронтовые письма» состоялся в библиотеке на Щербаковской.
В память о победе наших соотечественников в Великой Отечественной войне в библиотеке №84 в минувшую субботу прошел тематический концерт. Для гостей выступила вокально-хоровая студия «Берёзка» досугового центра «Соколинка». Зрители услышали известные военные песни «Майский вальс», «Полевая почта», «Вальс любимый», «Темная ночь» и многие другие. Артисты выступили под руководством Елизаветы Павловой.
Напомним, что студия «Березка» действует при районном досуговом центре с 2003 года и часто является участников окружных, районных и общемосковских мероприятий в честь разнообразных праздников.
Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека № 84».
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