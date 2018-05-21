Басы бесконечности: как наушники превращают обычного человека в супергероя

В каком бы прекрасном настроении ты ни проснулся, как бы вкусно ни позавтракал и как бы звонко ни пели птички, все равно в течение дня случится нечто, что испоганит настроение. Из этого правила бывают исключения, но не такие частые, как хотелось бы.

Многие уже нашли метод противодействия — музыка. Уникальное средство для ограждения себя любимого от деструктивного влияния внешнего мира. К тому же бездонный источник вдохновения для новых свершений. Выходит, меломания — это не не только увлечение, но еще и суперсила, упрощающая жизнь. И при наличии подходящего снаряжения — качественных наушников — можно стать хоть и не слишком влиятельным, но все-таки супергероем.

К чему это мы подняли такую тему? Дело в том, что нам на тест привезли наушники Audio-Technica ATH-M50X из лимитированной коллекции, и их дизайн сразу породил ассоциацию с Железным человеком. Тот же матово-красный оттенок с золотистыми вставками и основательность конструкции. Таким арсеналом, как «высокотехнологичный протез» Тони Старка , эта техника не обладает, но кое-какие способности появляются, когда водружаешь наушники на голову.

Ультраслух

Вообще-то ATH-M50X были созданы для профессионального использования в студиях звукозаписи или за диджейским пультом. Но неординарное качество звучания и невысокая стоимость сделали этот продукт крайне популярным и среди простых меломанов. В данном сегменте достойных конкурентов у японского бренда, по сути, нет.

Посмотреть характеристики

А суперсила заключается в том, что вы наконец-то сможете услышать любимую музыку такой, как ее исполняли музыканты. И ощутить, в конце концов, всю заложенную энергию. При тестировании мы даже один раз заметили огрех, допущенный при сведении трека. Через обычные наушники расслышать подобные мелочи просто невозможно. Так мы поняли, что надо качать музыку в lossless-формате.

Проверили звучание самых разных жанров, от тяжелого рока до классики. И каждый раз поражались тому, какой же детализированной может быть неживая музыка. Никуда не пропадают динамические контрасты техно; сложные оркестровые композиции, как и положено, впечатляют глубиной и масштабностью; басы мощные, но не давящие; высокие и средние частоты — выше всяких похвал. И это при том, что мы пользовались не какой-нибудь навороченной Hi-Fi-аппаратурой, а самым обычным седьмым айфоном.

Защитное поле

Часто музыку слушают не столько ради развлечения и удовольствия, сколько для того, чтобы отстраниться от окружающей обстановки. То, что надо, когда к вечеру пятницы на работе поднимается гвалт, а тебе еще работать и работать. Или когда сосед решил, что утро субботы — лучшее время для упражнений с дрелью. Надеть наушники и сделать погромче гораздо проще, чем взывать к совести людей.

Модель ATH-M50X является правопреемницей ATH-M50, которая в профессиональных кругах слывет живой классикой. Главным нововведением стали более мягкие амбушюры из экокожи (видимо, качественной, раз при долгом использовании уши не потеют). Они обеспечивают очень достойный уровень звукоизоляции. Для мониторных наушников это фактор не менее важный, чем точность звучания.

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Суперадаптивность

Неизвестно, каких успехов добились бы супергерои, если бы не их костюмы. И речь даже не о Железном человеке, который без своего наряда мало на что способен. Хотелось бы посмотреть, как Человек-паук выделывает свои трюки в узких джинсах и рубашке. Война войной, а комфортно должно быть всегда, даже если от тебя зависит судьба мира.

Наушники от Audio-Technica, хоть и кажутся массивными и неповоротливыми, на самом деле весьма практичны. Неудобств с посадкой на голову замечено не было, а вес в 284 грамма — превосходный показатель для таких габаритов. Для сравнения: кожаные перчатки без меха весят около 300 граммов. Короче говоря, в этих наушниках при желании можно даже спортом заниматься. Хотя это, наверное, не лучшая идея.

Чаши поворачиваются на 180 градусов, как в классических диджейских моделях, и складываются внутрь, поэтому ATH-M50X можно носить с собой. Для этого, кстати, в комплектацию входит кожаный чехол. Кроме того, в коробке были обнаружены аж три провода: на 120 сантиметров, 300 и витой кабель с изменяемой длиной.

А что еще в комплекте?

В итоге имеем наушники, которые обеспечивают звук студийного качества, не пропускают внешние звуки и отлично сидят на голове. При этом стоят не как костюм Железного человека. Пошлите кто-нибудь их Тони Старку. Может, дополнит свое обмундирование.