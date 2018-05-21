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В Кировской области запретили продавать подросткам вейпы
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В Кировской области запретили продавать подросткам вейпы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
20 мая вступил в силу закон о запрете продажи электронных сигарет подросткам на территории Кировской области. Теперь за реализацию электронных сигарет детям работник торговой точки может получить административный штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, юридическое лицо — от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.
Запретить продажу электронных сигарет подросткам еще в 2017 году предложил уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. Кроме того, в прошлом году Владимир Валерьевич инициировал масштабную проверку кальянных. Омбудсмен нередко получал жалобы на то, что в эти заведения беспрепятственно заходили дети.
Кировские чиновники и депутаты всецело поддержали новый закон. Правда, жители области пока относятся к нему со скептицизмом. Во-первых, на многих магазинах электронных сигарет уже давно висят таблички, сообщающие, что несовершеннолетних покупателей здесь не обслуживают. Еще прошлым летом прошлого года кировская гордума запретила подросткам находиться в вейп-шопах. Во-вторых, сетуют горожане, у многих школьников есть совершеннолетние приятели, которые при желании обеспечат их всем необходимым, так что меньше «дымить» они вряд ли станут.
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