В Кировской области запретили продавать подросткам вейпы

20 мая вступил в силу закон о запрете продажи электронных сигарет подросткам на территории Кировской области. Теперь за реализацию электронных сигарет детям работник торговой точки может получить административный штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, юридическое лицо — от 20 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

Запретить продажу электронных сигарет подросткам еще в 2017 году предложил уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин . Кроме того, в прошлом году Владимир Валерьевич инициировал масштабную проверку кальянных. Омбудсмен нередко получал жалобы на то, что в эти заведения беспрепятственно заходили дети.

Кировские чиновники и депутаты всецело поддержали новый закон. Правда, жители области пока относятся к нему со скептицизмом. Во-первых, на многих магазинах электронных сигарет уже давно висят таблички, сообщающие, что несовершеннолетних покупателей здесь не обслуживают. Еще прошлым летом прошлого года кировская гордума запретила подросткам находиться в вейп-шопах. Во-вторых, сетуют горожане, у многих школьников есть совершеннолетние приятели, которые при желании обеспечат их всем необходимым, так что меньше «дымить» они вряд ли станут.