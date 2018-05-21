«Можно и в пенсионный фонд»: Анна Чиповская показалась в возрастном гриме 

Известная российская актриса театра и кино Анна Чиповская ошеломила своих поклонников снимком в сценическом гриме. Необыкновенное преображение актрисы, судя по ее словам, состоялось благодаря некоему совместному проекту с группой «Би-2».
Анна Чиповская по праву считается одной из самых красивых молодых российских актрис. Поэтому тем более похвально, что она не побоялась выставить себя в весьма неординарном образе. В ее Инстаграм-аккаунте появилось фото, но котором артистка предстала загримированной под даму очень преклонных лет. «Вот, что бывает, когда не высыпаешься. А вообще, огромное спасибо за такой невероятный опыт. И это мне ещё нос не клеили, потому что он делается по слепку. Ощущения максимально интересные, особенно когда снимаешь с себя всю эту красоту», — поделилась своими эмоциями от такого преображения Анна.
Поклонники восторженно отреагировали на такое перевоплощение, но отметили, что молодость Анны выдают глаза, в которых слишком много жизни для такого старого человека. Тем не менее все безоговорочно признали, что подобная метаморфоза — очень интересный и полезный опыт. «Слушайте, ну потрясает конечно！ И ведь правда так и будет через 86 лет. Красивая кстати старушка» «Впечатляет! Ваша профессия даёт так много „порталов“ изучения Мира! Класс — увидеть себя в 70, есть о чем подумать» «Глаза юные! Никаким гримом не спрячешь» «Если бы не подпись, то так бы и думала, что это не Вы» «Вы здесь очень похожи на Рэйчел МакАдамс» «Сначала я решила, что это сильно постаревшая Эллен фон Унверт промылилась ко мне в ленту… Но вообще не так плохо, попей Омега-3 и коллаген в капсулах и все пройдёт» «Взгляд ясный! А так не плохо! Надо ещё глаза замутить как-нибудь и можно и в пенсионный фонд идти за пенсией!»
Кстати, поклонники Чиповской не зря вспомнили про Рэйчел МакАдамс. В одном из Инстаграм-аккаунтов появилось это же фото Анны, только без подписи, с предложением угадать, кто же изображен на снимке. Разнообразие ответов просто потрясает: Скарлетт Йоханссон, Ева Мендес, Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Екатерина Климова, Глюкоза, Любовь Толкалина и многие, многие другие. Но чаще всего встречалось два ответа: Анна Чиповская и Рейчел МакАдамс. И если приглядеться, то в представленной нам старушке без труда можно рассмотреть черты канадской актрисы. Несколькими днями ранее Анна Чиповская побывала на Каннском кинофестивале, представив совместно с другими актерами фильм «Лето», посвященный жизни и творчеству необыкновенного музыканта Виктора Цоя. Однако многих поклонников смутило, что на красную дорожку актриса вышла без нижнего белья.