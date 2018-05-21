«Можно и в пенсионный фонд»: Анна Чиповская показалась в возрастном гриме

Известная российская актриса театра и кино Анна Чиповская ошеломила своих поклонников снимком в сценическом гриме. Необыкновенное преображение актрисы, судя по ее словам, состоялось благодаря некоему совместному проекту с группой «Би-2».

Анна Чиповская по праву считается одной из самых красивых молодых российских актрис. Поэтому тем более похвально, что она не побоялась выставить себя в весьма неординарном образе. В ее Инстаграм-аккаунте появилось фото, но котором артистка предстала загримированной под даму очень преклонных лет. «Вот, что бывает, когда не высыпаешься. А вообще, огромное спасибо за такой невероятный опыт. И это мне ещё нос не клеили, потому что он делается по слепку. Ощущения максимально интересные, особенно когда снимаешь с себя всю эту красоту», — поделилась своими эмоциями от такого преображения Анна.