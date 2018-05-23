Рэпер Кендрик Ламар унизил спевшую вместе с ним фанатку

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости . Один из самых популярных современных рэперов, лауреат Пулитцеровской премии Кендрик Ламар загнобил поклонницу из-за того, что она произнесла слово nigga, зачитывая вместе с ним трек, в котором это слово есть.

Инцидент произошел на фестивале Hangout в Алабаме. Рэпер пригласил на сцену белую фанатку, представившуюся как Дилейни, чтобы она спела вместе с ним M. A. A. D. City.

Спустя примерно десять секунд после того, как они начали, Ламар остановил песню.

"В чем дело, я недостаточно крута для тебя?", — спросила его Дилейни. В это время зрители начали кричать на девушку, обзывать ее и кидать в нее бутылки.

"Тебе нужно запикать одно единственное слово", — завил Ламар, пояснив, что имеет в виду «слово на букву n». Это слово считается оскорбительным для афроамериканцев.

"Мне так жаль. Я пела так, как ты написал ее", — попыталась оправдаться Дилейни. Ламар дал ей еще один шанс, но девушка не смогла подхватить песню в нужном ритме, и после еще десяти секунд ей пришлось удалиться.

Слово nigga звучит в песне M. A. A. D. City 15 раз.

В комментариях к видео большинство людей встали на сторону девушки. «Да, давайте вытащим фанатку на сцену, чтобы она зачитала мой текст, а после этого выйдем из себя и пристыдим ее за то, что она читает мой текст», — пишет A. H.Zone.

"Забавно то, как люди танцевали даже тогда, когда они слышали слово на букву n, а затем ни с того ни с его начали выражать неодобрение и оскорблять девушку после того, как Кендрик остановил ее. То есть все было нормально, пока их идол не сказал, что на самом деле это не так, лол", — написал Andrey Smolyakov.

"Он ее подставил, в каком-то роде. Это его вина", — написал Jared Tucker.

Находились, впрочем, и те, кто действительно счел девушку виноватой. Например, пользователь gawdee написал, что Дилейни, пойдя на этот концерт, должна была понимать, что белым людям запрещено произносить это слово.