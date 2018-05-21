Финита ля комедия: чем закончились ваши любимые сериалы?

Как закончился сериал «Зачарованные», почему последняя серия «Друзей» собрала у экранов более 60 миллионов зрителей и поженились ли Элен и Николя? Спойлер BeautyHack: не все так однозначно, как вы думаете.

Санта-Барбара

Досмотреть до конца сериал, который длился 9 лет удалось не каждому — больше двух тысяч серий оказались не под силу даже самым преданным поклонникам истории Кэпвеллов, Андраде и Перкинсонов.

У сериала 9 сезонов. Последние 389 серий зрители получили возможность увидеть в 1993-м году. Любимая всеми пара Круза и Иден распалась из-за раздвоения личности девушки (остается позавидовать фантазии сценаристов).

Мейсон и Джулия поженились, взяв на воспитание девочку из приюта. В последней серии София, наконец, призналась, что всю жизнь любила Си Си Кэпвелла. Надо ли уточнять, что он отвечал взаимностью? Кстати, у них была дочь — Келли Кэпвелл, нашедшая свое счастье в объятиях Коннора Маккейба.

Для тех, то не помнит имена героев даже отдаленно, короткое резюме: по всем законам жанра все закончилось пышной свадьбой, разоблачением злодейки Энди и трогательными танцами счастливых героев. 2000 серий стоили того, чтобы это увидеть.

Последним в кадре появился продюсер сериала Пол Рауч, который выбросил окурок и исчез вместе со всеми героями. Может, это намек на то, что «комедия» не так уж и финита?

Дикий ангел

На днях исполнительнице главной роли в сериале «Дикий Ангел» Наталие Орейро исполнилось 41 год (шутка ли?). С момента выхода сериала на экран актриса и Посол доброй воли ЮНИСЕФ успела родить сына и выпустить несколько сольных альбомов. В ее фильмографии более пятнадцати сериалов, но роль сиротки Милагрос, влюбившуюся в сына богатого наследника Иво, сделала из нее знаменитость, известную за пределами Аргентины (из Факундо Арана, кстати, тоже).

Мили воспитывалась в церковном приходе. В 18 лет девушка, лихо играющая в футбол и получившая прозвище Чолито, устраивается домработницей в семью Федерико Ди Карло, члены которой только и делают, что ругаются между собой. Главный герой — Иво — молодой и симпатичный парень, страдающий от недостатка любви отца. И на то, как оказалось, есть причины. Луиса Рапалло — жена Федерико, выходила замуж беременной, и жених об этом знал.

А после 270 серий зрители узнали, что Мили — дочь главы семейства, рожденная от служанки Росарио Бернардо, продолжающая заниматься домашней работой семейства.

Как это часто бывает в подобных историях, Милагрос и Иво до вспышки страсти ненавидели друг друга. А когда любовь все-таки случилась, на пути пары встало множество препятствий — бывшие девушки, коварные секретарши и влюбленные «Шекспиры».

Как Мили узнала, что Федерико ее отец (да, сцена, с криком «папа, как долго я тебя искала!» тоже была)? Перед тем, как подкинуть ее в приход, мать надела на девочку медальон — он и стал «генетической экспертизой». В последней серии Милагрос и Иво поженились — в подарок им достался родительский дом (не будем разбираться в родственных связях). Поцелуй. Титры.

Секс в большом городе

Американский сериал по книге Кендес Бушнел, созданный сценаристом Дарреном Старом, рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте «30+» (хотя мы сомневаемся, что найдутся те, кто не знает). Он настолько популярен, что собрал все мыслимые и немыслимые награды: 7 премий «Эмми», 8 «Золотых Глобусов» и 11! «Гильдии киноактеров». Если вы не смотрели сериал и не планируете этого делать, для любителей «легко и весело» был снят полнометражный фильм в двух частях, вышедшие в 2008 и 2010 годах.

Ключевая фигура — Керри Брэдшоу — автор колонки «Секс в большом городе». Она обожает туфли, ищет свою любовь и регулярно обсуждает с подругами амурные дела. У PR-менеджера Саманты Джонс , адвоката Миранды Хоббс и арт-директора Шарлотты Йорк разные взгляды на жизнь. Пока одна пускается во все тяжкие, другая ищет того, кто не будет ее бояться, а третья мечтает об искренней любви, Керри встречается с «Мистером Бигом» (его имя раскрывается только в конце сериала).

В последнем сезоне Кэрри знакомится с русским художником Александром Петровским, но бросает его со словами «я человек, который ищет любви, настоящей любви, когда люди не могут жить друг без друга. И я не думаю, что у нас с тобой есть такая любовь».

Саманта борется с раком груди (и побеждает его), Шарлотта принимает иудаизм и выходит замуж за Гарри — пара удочерила девочку из Китая. Миранда и Стив женятся.

Финальный кадр. Кэрри на телефон звонит «Мистер Биг», он поворачивает его лицевой стороной на камеру — Джон! Зрители узнают имя и прощаются «великолепной четверкой».

Друзья

Основная сюжетная линия сериала крутится вокруг отношений Росса Геллера ( Дэвид Швиммер ) и Рэйчел Грин ( Дженнифер Энистон ). Они познакомились еще в школе, но не общались несколько лет. И, как обычно это бывает, встретились совершенно случайно.

Рэйчел — девушка из обеспеченной семьи. Она инфантильна, взбалмошна и абсолютно не приспособлена к жизни. Девушка сбежала из-под венца и поселилась в съемной квартире с сестрой Росса Моникой — шеф-поваром и патологической любительницей чистоты. У Геллеров есть близкие друзья, с которыми они регулярно проводят время: острый на язык Чендлер Бинг, вегетарианка Фиби Буффе и актер-неудачник Джо Триббиани.

Главные герои многое переживают вместе и личные драмы, и забавные приключения, и самые трогательные моменты в жизни.

В финальных эпизодах закрываются сразу несколько линий. Росс и Рэйчел возобновляют отношения, Моника и Чендлер становятся родителями — они усыновляют близнецов.

Финальный кадр: друзья покидают квартиру навсегда и идут пить кофе в «Центральную кофейню». Последнюю серию посмотрели более 60 млн человек — даже свадьба Меган Маркл и принца Гарри не собрала такую аудиторию.

Последняя серия вышла на экраны в 2002— м году. С тех пор прошло больше 15 лет, но «Клон» и по всей день покупают некоторые телеканалы, и рейтинги у него высоки.

В 1980-м году у юной Жади умирают родители. Она переезжает из Бразилии в Марокко, чтобы воссоединиться с семьей своего дяди Али. В это же время там находится бизнесмен Леонидас Ферраз с сыновьями-близнецами Диегу и Лукасом. Между Жади и Лукасом вспыхивают чувства, но эта любовь не вписывается в традиции мусульманского мира — девушку готовят к свадьбе с Саидом. Как ни бунтовала строптивая Жади, но стать замужней дамой ей все же пришлось.

В одной из серий брат Лукаса — Диегу, погибает, разбившись на вертолете. Убитый горем крестный отец парня — биолог Доктор Альбьери, клонирует близнеца и отдает его на воспитание суррогатной матери — Дэузе.

Через 20 лет Жади снова встречает любовь своей жизни, только в двух обличьях: отца наркоманки Мел и юного Лео.

В финале сценаристы решили сохранить интригу. Общество не смогло принять клонированного человека — юноша уезжает с доктором Альбьери в пустыню. Их дальнейшая судьба неизвестна. Жади и Лукас случайно встречаются на руинах и остаются вместе — немного сентиментальности никогда не будет лишнией. Как сегодня выглядят красавицы из любимых сериалов, можно посмотреть тут.

Элен и ребята

В конце 90-х французский ситком с Элен Ролле в главной роли собирал у экранов миллионы подростков по всему миру. В первых сериях трое парней — Николя, Этьен и Кристиан поступают в университет в Париже. Там они знакомятся с Элен, Кати и Джоанной. Они тут же разбиваются на парочки, абсолютно разные по темпераменту. Чуть позже к парням, собравшим свою группу, присоединяется клавишник — Жозе. В женском «полку» тоже прибыло — ряды пополнила красавица Натали. Идиллия? Нет! В сериале затронуты серьезные проблемы: наркомания, борьба со СПИДом и прочие.

Всего по франшизе было отснято 4 сезона. В последнем вся компания, отучившись в университете, переселяется в один большой дом. Элен уезжает в Австралию. Через год девушка сообщает Николя, что любит другого — свадьбе не быть!

Четвертый эпизод вышел на экраны уже под названием «Тайны любви». Все герои возвращаются в Париж уже сорокалетними — выпускают альбомы, строят бизнес. Но это уже совсем другая история.

А Элен и Николя все-таки будут вместе. После смерти ее жениха, доктора Блэка, девушка купила яхту и приехала на Карибы, где отдыхали ее университетские друзья. После бурного выяснения отношений с Николя, они решаю возобновить отношения и женятся в последней серии.

Зачарованные

Наверное, все в детстве мечтают о супер-способностях: становиться невидимым, или, например, мысленно управлять пылесосом. А после «Зачарованных» каждая девочка представляла себя одной из сестер.

Для тех, кто забыл. Жили-были в доме покойной бабушки две сестры — Прю и Пайпер. Однажды к ним в гости приехала третья — Фиби, которая нашла на чердаке Книгу Таинств. Девушки произнесли заклятье и стали добрыми ведьмами, борющимися с силами зла и защищающими человечество от мрака.

За восемь сезонов они несколько десятков раз спасли мир. В последнем сестры вынуждены скрываться в подземном мире, где им на помощь приходят демоны.

У Пайпер рождаются двое детей, Фиби влюбляется в купидона и становится матерью троих девочек, а Пейдж управляет школой магии. Потом она выходит замуж за офицера. У пары рождается сын и девочки-близняшки. Такой земной финал! Но это еще не конец.

В последней серии сестры идут на «Великую битву» Пэйдж и Фиби погибают. Пайпер берет у мужа кольцо и переносится в 1975 год, где встречает своих родителей. Она просит у них помощи. Итог: все оживают, побеждают зло и возвращаются к нормальной жизни.