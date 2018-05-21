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Четвертьфинал лиги КВН трудовой молодежи прошел в Самаре
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Четвертьфинал лиги КВН трудовой молодежи прошел в Самаре 

ТРК Губерния 20 минут назад
Из рабочих кабинетов и заводских цехов — прямиком на сцену «Звезды». Шутить над собой они умеют и делают это с удовольствием. Рабочие казусы они превращают в юмор. Ведь каждый хочет рассказать о своих профессиональных заботах легко и понятно для зрителя. На сцене — учителя, банковские сотрудники, инженеры и даже электрики: историй наберется множество.
Умение шутить идет в ногу и с другими талантами. Участники перевоплощаются, пробуют различные образы — многие впервые раскрывают свой актерский потенциал. Главное, чтобы персонажи отличались и вызывали яркие эмоции у зрителя. Три конкурса — и в каждом нужно удивить, найти новые идеи. Миниатюры, текстовые репризы и даже музыкальные шутки — все это вызывает смех в зале. Ведь для каждого коллектива важна индивидуальность, необычный взгляд на повседневные ситуации.
Из четырех команд этой игры путевку в полуфинал должны были получить лишь три. Но КВН — игра непредсказуемая, которая порой преподносит сюрпризы: в этот раз четвертьфинальную стадию преодолели сразу все коллективы
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