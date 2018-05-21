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В Волгоградской области появился близнец памятника Петру и Февронии на набережной
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В Волгоградской области появился близнец памятника Петру и Февронии на набережной 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На берегу реки в Средней Ахтубе появилась точная копия памятника Петру и Февронии, установленного рядом с храмом Иоанна Предтечи в Центральном районе Волгограда.
— Я много лет подряд искал это живописное место на берегу, — рассказывает меценат, наотрез отказавшийся называть свое имя. — Когда-то я хотел поставить здесь памятник Иисусу — как в Бразилии. А потом местный священник похлопал меня по плечу и сказал: «Давай сделаем Петра и Февронию».
Перед встречей с архитектором, который создал монумент почитаемым святым на центральной набережной, меценат из Среднеахтубинского района разбил уютный парк — березовая роща и 120 сосен, которые выращивались, как самые хрупкие цветы в оранжерее.
— Мы нашли скульптора Константина Чернявского — того самого мастера, который сделал памятник у храма Иоанна Предтечи, — рассказывает собеседник. — Он сделал точную копию Петра и Февронии — те же размеры, тот же сюжет. Он же приезжал к нам в Среднюю Ахтубу и следил за монтажом. Я хочу, чтобы волгоградцы знали об этом месте, знали о прекрасном памятнике. А говорить о себе не буду, потому что не жду никакой благодарности — сделал и сделал. Я хочу лишь, чтобы люди, у которых есть такая возможность, делали что-то подобное. Кстати, официально памятник Петру и Февронии откроется в эту субботу.
В последние годы в Волгоградской области с размахом отмечают День Петра и Февроньи, получивший название Дня семьи, любви и верности. В селе Лебяжье Камышинского района собирается большой фестиваль, а на центральную набережную Волгограда выходят мамы, во второй раз ставшие самыми красивыми невестами.
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