В СДЦ «Триумф» наградили победителей конкурса «Вдохновение»

Награждение победителей творческих конкурсов ИЗО и декоративно-прикладного искусства состоялось в помещении СДЦ «Триумф» на Рудневке, 12.

Кубки и грамоты победителям вручал глава МО Косино-Ухтомский Р. Чернышев. Он поздравил маленьких и взрослых творческих личностей с победой в конкурсе и пожелал им дальнейших успехов.

«Признанным талантом» в конкурсе ИЗО стала десятилетняя художница Ариадна Желубенкова. Ее рисунок «Ночной Париж!» жюри оценило по достоинству. Юная художница призналась, что поездка в Париж вместе с мамой — ее мечта. Это, скорее всего, и почувствовали члены жюри, когда оценивали работу юного дарования — она выполнена не только талантливо, но и с любовью. Кстати, Ариадна — призер и победитель различных конкурсов, в том числе и «Вдохновение».