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Маленькие книголюбы собрались на улице Космонавта Волкова
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Маленькие книголюбы собрались на улице Космонавта Волкова 

Управа района Войковский 56 минут назад
Фото: Управа района Войковский
В Центральной библиотеке № 21 на Космонавта Волкова побывали юные жители Войковского на минувшей неделе. Второклассники познакомились с творчеством Софьи Прокофьевой — известной российской писательницы, автора детских сказок.
— В этом году писательнице исполняется 90 лет. Ребят познакомили с книжной выставкой «Добрая волшебница». Почитали вслух отрывки из фантастических сказок, — пояснил представитель организаторов.
Дети также с удовольствием отвечали на вопросы литературной викторины и проявили творческие способности, создавая волшебные колокольчики. (ео)
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