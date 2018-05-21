Маленькие книголюбы собрались на улице Космонавта Волкова

В Центральной библиотеке № 21 на Космонавта Волкова побывали юные жители Войковского на минувшей неделе. Второклассники познакомились с творчеством Софьи Прокофьевой — известной российской писательницы, автора детских сказок.

— В этом году писательнице исполняется 90 лет. Ребят познакомили с книжной выставкой «Добрая волшебница». Почитали вслух отрывки из фантастических сказок, — пояснил представитель организаторов.

Дети также с удовольствием отвечали на вопросы литературной викторины и проявили творческие способности, создавая волшебные колокольчики. (ео)