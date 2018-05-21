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Новосибирская группа заставила танцевать организаторов музыкального конкурса в Москве
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Новосибирская группа заставила танцевать организаторов музыкального конкурса в Москве 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская группа He called her Jen выступила на национальном финале в Москве музыкального фестиваля независимых групп Emergenza и заставила танцевать организаторов.
31 исполнитель из разных городов России прошёл региональный отбор и поборолся в Москве за право представлять Россию на концерте в Германии. По новосибирскому времени итоги конкурса подвели 21 мая.
Финалистов сначала выбирали зрители, но решающее слово — за членами жюри. Их организаторы подбирают так, чтобы они были максимально компетентны и независимы. Победитель национального финала набрал 112 баллов — это группа «Там тепло» из Магнитогорска, новосибирская группа He called her Jen вошла в пятёрку лидеров, получив 92 балла.
Генеральный директор фестиваля Emergenza в восточной Европе Джузеппе Ламанна так описал их выступление корреспонденту НГС: «Группа ответственная, играет хорошо, треки хорошие, отличный грув. Их всего двое, но им всего хватает. На сцене и в зале взрослый плотный звук и шоу. Нам захотелось и удалось (я, коллеги и группы конкуренты) танцевать в гримёрке только в течение двух выступлений: одно — группа-победитель, другое — He called her Jen».
Emergenza — это фестиваль, который проходит в 34 странах и охватывает более 150 городов мира: он «предоставляет возможность молодым коллективам набраться опыта и приблизиться к национальной и международной музыкальной индустрии», отмечают организаторы. После национальных финалов в разных странах победители выигрывают выступление на Taubertal Open Air Festival в Германии перед публикой в 20 000 человек. Поездка оплачивается организаторами.
Напомним, что на финале в Новосибирске группа He called her Jen выступала 20 минут со своими пятью песнями.
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