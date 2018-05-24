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В Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю «Мотостолица»
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В Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная фестивалю «Мотостолица» 

Советский спорт 58 минут назад
Фото: Советский спорт
О предстоящем фестивале и его особенностях рассказали: Андрей Мушкарев — председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, Андрей Лызин — генеральный директор Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Пассажиравтотранс», Григорий Путинцев — специальный представитель Губернатора Санкт-Петербурга по взаимодействию с общественными организациями и проведению городских праздников, и Михаил Некрасов — вице-президент Ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга».
Напомним, фестиваль пройдет с 25 по 27 мая на Манежной площади.
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