Долин о Каннах–2018, Morcheeba и авангардный джаз: куда сходить на неделе

В Россию едут легенды авангардного джаза Sun Ra, Найк Борзов приглашает в Vegas City Hall, а в ГУМе открылась выставка современных художников Грузии: редакция портала Москва 24 — о культурных событиях недели, которые нельзя пропустить.

Morcheeba в «Главклубе» В свое время Morcheeba успели запрыгнуть на уходящий поезд трип-хопа и не ошиблись с выбором направления. Жанр не похоронил только самый ленивый музкритик, а группа очаровательной Скай Эдвардс живее всех живых.

У Morcheeba случился неожиданный реюнион, а в начале июня у коллектива выходит новый альбом Blaze Away. Группа добавила Москву в свой концертный тур, так что мы одними из первых услышим новый материал культовой британской формации.

Где: «Главклуб» Когда: 24 мая, 20:00 Найк Борзов в Vegas City Hall Он не только маленькая лошадка, которая стоит очень много денег, но и один из главных рок-поэтов России. В этом году у Найка Борзова вышел альбом «Кислотный бог». Не знаем, что артист хотел сказать этим названием, но концерт обещает быть интересным.

Где: Московская школа кино Когда: 24 мая, 19:00 Sun Ra Arkestra в «Стрелке»

Видео: YouTube/ Seattle Scene

Священный Грааль сложного джаза везут в Москву. Sun Ra не так давно выпустили свой едва ли не тысячный альбом на русском лейбле Post-Materialists Records: кассета мгновенно стала раритетом. Основатель группы Герман Пул Баунт ушел в лучший из миров 25 лет назад, но его друзья продолжают играть психоделический авант-джаз. Дресс-код: афрофутуризм.

Где: Клуб «Стрелка» Когда: 25 мая, 20:00 "Помни прошлое, живи настоящим" Выставка современных грузинских художников и фотографов «Помни прошлое, живи настоящим» начинает работу в пространстве «Odyssey.Moscow» (третий этаж ГУМа). Это отличный повод познакомиться с новейшим искусством страны святого Георгия. В экспозицию вошли работы Георгия Геладзе, Анастасии Ахвледиани, Луиса Чалаташвили, Дины Огановой, Мариам Сичинавы и других художников Грузии.

Где: «Odyssey.Moscow» Когда: до 16 июня

Глеб Самойлов & The Matrixx в клубе «16 Тонн» Экс-гитарист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов и его товарищи не устают играть готический рок второй волны и третьего сорта. Самоирония уже который год спасает The Matrixx от нападок критиков и не дает замечательной группе потонуть в океане снобизма. «Сказочную тайгу» послушаете дома, а в «16 Тоннах» вас ждет постиндустриальный рок.

Где: Клуб «16 Тонн» Когда: 24 мая, 20:00 Творческая встреча с Андреем Звягинцевым Киноклуб «Эльдар» приглашает на творческую встречу с Андреем Звягинцевым. Режиссер, стабильно представляющий Россию на мировых кинофорумах, расскажет о своих работах и ответит на вопросы, которые накопились у зрителей.

Где: Киноклуб «Эльдар» Когда: 25 мая, 19:00 День рождения КЦ «Дом» Одна из самых сильных культурных площадок Москвы отмечает день рождения. Центру «Дом» исполняется 19 лет, и по этому случаю в клубе выступят Роман Столяр , Алексей Чичилин, Алексей Наджаров, Петр Талалай и Ираклий Санадирадзе.

Где: КЦ «Дом» Когда: 22 мая, 20:00