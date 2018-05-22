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Двор чувствовал себя одной семьей
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Двор чувствовал себя одной семьей 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В старой Москве двор воспринимался как продолжение дома. Конечно, не каждому дворнику устраивали пышный юбилей — в празднике 1936 года был сильный идеологический подтекст. Но вот в ребятах из 1946 года, которые не только помогли восстановить детскую площадку, но и каждое утро выходили дежурить на ней (!), могут узнать себя многие пожилые горожане.
Человек с метлой
«В подъездах развешаны плакаты, во дворе заканчивается постройка открытой сцены, выпускается специальный номер стенгазеты. Виновник торжества — Егор Васильевич Зенин, ровно 25 лет работающий дворником в доме № 29 по Гоголевскому бульвару На юбилей Егора Васильевича приглашены лучшие дворники столицы. И… Зенин скажет им: «Со мной в старое время обращались как с низким, последним человеком. Теперь у меня с жильцами дружеские отношения».
(1936)
Игра в маляров и часовых
«Дети еще спали, когда во дворе появился вихрастый мальчуган Валерик Димитрук. На рукаве у него была широкая красная повязка. Валерик осмотрел карусель, турники, веранду. Мальчик был в этот день дежурным по охране детской площадки Дома № 3 по Средне-Тишинскому переулку в годы войны сооружения пришли в негодность. Зимой 1946 года при домоуправлении организовали слесарную мастерскую. Были изготовлены… качели, карусель, качалки. Когда все это было смонтировано на площадке, дети превратились в маляров, посадили деревья и кусты Своими силами начато изготовление фонтана».
(1946)
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