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В Приморье участились случаи укусов клещей
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В Приморье участились случаи укусов клещей 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
К концу мая 2018 года в Приморском крае зарегистрировано 1206 случаев присасывания клеща. По сравнению с 2017 годом присасывание клещей уменьшилось на 17,6% (в 2017г. — 1464 обращения).
«За текущий период выявлен лишь один случай клещевого энцефалита у маленького ребёнка в Спасском районе, а также один случай подозрения на клещевого энцефалит в Арсеньеве», — сообщили в Единой Санитарной службе.
Самое большое количество обращений по поводу присасывания клещей зарегистрировано среди жителей Владивостока (366 обращений), Уссурийска (186), Находки (100), Артёма (85), Арсеньева (61), Дальнегорска (33), г. Лесозаводска (28), Пожарского района (60), Кавалеровского района (29), Лазовского района (21).
У жителя Пограничного района зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза.
Напомним, в наступающее летнее время участились случаи присасывания клеща. В случае укуса— необходимо максимально быстро его изъять и немедленно обратиться в медицинскую организацию.
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