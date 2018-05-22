Команда чирлидеров МГОУ стала победителем Российской студенческой весны

XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» прошел в Ставрополе с 15 по 20 мая 2018 года. В Ставропольский край приехало около 2 700 участников из 80 регионов страны. Они померились творческими силами в конкурсах по основным направлениям программы Российской студенческой весны: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Журналистика», «Видео», «Оригинальный жанр», «Региональные программы».

Одной из самых оживленных площадок фестиваля стало танцевальное направление. На сцену выходили представители разных танцевальных направлений — бального, народного, современного.

Источник фото: телеканал «360»

Московский государственный областной университет представляла сборная команда факультета физической культуры по чирлидингу с композицией «Калинка». Кроме того, коллектив участвовал в постановке «Региональной программы» Московской области. Ребята активно готовились к этому выступлению, переживали, многократно повторяли сложные элементы.

Источник фото: телеканал «360»

Председателем жюри в этом направлении был режиссер, хореограф, артист, судья популярных шоу Егор Дружинин . Своим выступлением команда завершала первый день соревнований в этом направлении и произвела хорошее впечатление на членов жюри. Вечером стало известно, что ребят пригласили для участия в гала-концерте на закрытии фестиваля.

19 мая проходило награждение всех участников мероприятия, на котором было объявлено, что в номинации «Чирлидинг» сборная МГОУ по Чирлидингу от Московской области стала лауреатом I степени.