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Команда чирлидеров МГОУ стала победителем Российской студенческой весны
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Команда чирлидеров МГОУ стала победителем Российской студенческой весны 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» прошел в Ставрополе с 15 по 20 мая 2018 года. В Ставропольский край приехало около 2 700 участников из 80 регионов страны. Они померились творческими силами в конкурсах по основным направлениям программы Российской студенческой весны: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Журналистика», «Видео», «Оригинальный жанр», «Региональные программы».
На открытии фестиваля выступили почетные гости: глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и другие. Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов зачитал приветственный адрес от Владимира Путина.
Одной из самых оживленных площадок фестиваля стало танцевальное направление. На сцену выходили представители разных танцевальных направлений — бального, народного, современного.
Источник фото: телеканал «360»
Московский государственный областной университет представляла сборная команда факультета физической культуры по чирлидингу с композицией «Калинка». Кроме того, коллектив участвовал в постановке «Региональной программы» Московской области. Ребята активно готовились к этому выступлению, переживали, многократно повторяли сложные элементы.
Источник фото: телеканал «360»
Председателем жюри в этом направлении был режиссер, хореограф, артист, судья популярных шоу Егор Дружинин. Своим выступлением команда завершала первый день соревнований в этом направлении и произвела хорошее впечатление на членов жюри. Вечером стало известно, что ребят пригласили для участия в гала-концерте на закрытии фестиваля.
19 мая проходило награждение всех участников мероприятия, на котором было объявлено, что в номинации «Чирлидинг» сборная МГОУ по Чирлидингу от Московской области стала лауреатом I степени.
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