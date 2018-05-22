Эксперимент: можно ли отличить профессиональный фотопортрет от любительского 

Способны ли клиенты фотостудий отличить профессионального фотографа от любителя? Фотограф из Сиэтла Бен Лукас недавно решил провести эксперимент.
Лукасу помогала актриса по имени Мэри, у которой нет никакого опыта обращения с камерой. Она должна была сыграть роль фотографа-профессионала. Обстановка для съемки была одинаковой для обоих фотографов. «Каждому из участников эксперимента сказали, что они будут участвовать в битве портретов между двумя профессиональными фотографами. Потом участникам показали их фотографии авторства Лукаса и Мэри, не сказав, где какая, чтобы они попытались отличить работу профессионала от работы новичка. Далее — снимки Мэри (слева) и Лукаса (справа) для сравнения.
Источник: PetaPixel
В результате эксперимента все участники угадали, в каком из случаев снимок сделан профессионалом, и признали, что на хороший хэдшот стоит потратить деньги и работа портретного фотографа не так проста, как кажется. Вот полное видео с экспериментом: