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Эксперимент: можно ли отличить профессиональный фотопортрет от любительского
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Эксперимент: можно ли отличить профессиональный фотопортрет от любительского 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Способны ли клиенты фотостудий отличить профессионального фотографа от любителя? Фотограф из Сиэтла Бен Лукас недавно решил провести эксперимент.
Лукасу помогала актриса по имени Мэри, у которой нет никакого опыта обращения с камерой. Она должна была сыграть роль фотографа-профессионала. Обстановка для съемки была одинаковой для обоих фотографов. «Каждому из участников эксперимента сказали, что они будут участвовать в битве портретов между двумя профессиональными фотографами. Потом участникам показали их фотографии авторства Лукаса и Мэри, не сказав, где какая, чтобы они попытались отличить работу профессионала от работы новичка. Далее — снимки Мэри (слева) и Лукаса (справа) для сравнения.
Источник: PetaPixel
В результате эксперимента все участники угадали, в каком из случаев снимок сделан профессионалом, и признали, что на хороший хэдшот стоит потратить деньги и работа портретного фотографа не так проста, как кажется. Вот полное видео с экспериментом:
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