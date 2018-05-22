Делегация Узбекистана принимает участие в 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Ташкент, 22 мая / Синьхуа / — Делегация Узбекистана во главе с министром здравоохранения Алишером Шадмановым участвует в 71-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, сообщило в понедельник информагентство УзА.

В ходе нынешней сессии будет вестись обсуждение глобальных стратегических вопросов негативного влияния окружающей среды и климатических изменений на здоровье людей, путей их решения, обеспечения лекарствами и вакцинами, охраны здоровья матерей, детей и подростков.

В мероприятии принимают участие делегации 194 государств, оно продлится до 26 мая. —0—