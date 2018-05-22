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«Требую продолжения банкета»: редкие фото советских знаменитостей во время застолий
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«Требую продолжения банкета»: редкие фото советских знаменитостей во время застолий 

Bigpicture.ru 18 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Мы привыкли видеть советских актеров и певцов на экране телевизора, изредка на фотографиях из личных архивов в телепрограммах. Но куда интереснее узнать, как знаменитые люди вели себя во время таких обыденных и близких нам моментов, как, например, новогоднее застолье или свадьба лучшего друга.
Владимир Высоцкий, около 1972 года.
Новый год в Доме кино. В роли царя — Леонид Гайдай. Рядом Нина Гребешкова, Юрий Никулин, Владимир Этуш.
Алла Борисовна Пугачева и, скорее всего, Миколас Орбакас в 1969 году.
Пугачева, Илья Резник, Кристина Орбакайте и группа АВВА.
Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон на собственной свадьбе.
Муслим Магомаев и Тамара Синявская, 23 ноября 1974 года. Они прожили вместе более 30 лет.
Виктор Цой.
Андрей Макаревич на свадьбе лучшего друга.
Застолье после премьеры фильма «Брат» — Алексей Балабанов и Сергей Бодров.
Ростислав Плятт и Юрий Никулин. Они были соседями по дому, часто ходили друг к другу в гости.
Аркадий Райкин, Леонид Утесов, Симона Синьоре и Ив Монтан, 1956 год.
Визит королевы Бельгии Елизаветы в СССР. Сидят Климент Ворошилов, королева Бельгии Елизавета, Екатерина Фурцева. 1958 год.
Лариса Долина отмечает Новый год.
Владимир Меньшов и Вера Алентова.
Евгений Евтушенко и Василий Павлович Аксенов.
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