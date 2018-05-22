«Требую продолжения банкета»: редкие фото советских знаменитостей во время застолий

Мы привыкли видеть советских актеров и певцов на экране телевизора, изредка на фотографиях из личных архивов в телепрограммах. Но куда интереснее узнать, как знаменитые люди вели себя во время таких обыденных и близких нам моментов, как, например, новогоднее застолье или свадьба лучшего друга.

Владимир Высоцкий, около 1972 года.

Муслим Магомаев и Тамара Синявская , 23 ноября 1974 года. Они прожили вместе более 30 лет.