Иркутские библиотекари проведут Литературный квартал 3 июня в центре города

Эта ежегодная акция призвана популяризировать чтение и рассказать о литературе в фондах городских библиотек. Об этом сообщает Централизованная библиотечная система города Иркутска.

На одной из интерактивных площадок литературного квартала всем желающим можно будет проверить свои знания об Иркутске. Там (заранее подготовленные команды) будет ждать краеведческий квест «В поисках купеческого клада» (запись по тел. 22-66-87) и краеведческая викторина «Иркутская история».

На площадке «Знаешь ли ты русский язык?» его знатоки смогут сразиться в интеллектуальном поединке и потренироваться в каллиграфии.

Для книголюбов настоящим подарком будет «Дефиле книжных новинок», где книги сами расскажут о себе. Среди читателей будет проведен опрос, который поможет выявить самые любимые книги иркутян. Все желающие смогут поучаствовать в громких чтениях.

Еще одна площадка «Иркутск — Япония — Россия», посвященная году Японии в России и России в Японии, откроет для своих посетителей красоту и гармонию двух стран, желающие смогут потренироваться в чтении хокку. На этой же площадке будет работать фото-зона и викторина «В поисках Японии в Иркутске», а детям библиотекари предложат смастерить японского журавлика в технике оригами.

Кукла — это всегда радость для ребенка, а кукла, которая умеет говорить, доставит ему еще большее наслаждение и восторг, поэтому в течение всего дня для детей и их родителей будут организованы детские спектакли в «Кукольном балаганчике». Библиотекари проведут мастер-классы по изготовлению книжных закладок, а ребятишки смогут проявить свои таланты в их оформлении. Кроме того, детей и их родителей будет встречать мобильная игровая площадка, на которой можно будет весело и с пользой провести время.