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В Чите открыли мемориальную доску на доме, в котором жил джазмен Лундстрем
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В Чите открыли мемориальную доску на доме, в котором жил джазмен Лундстрем 

ТАСС 38 минут назад
ЧИТА, 22 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Мемориальную доску открыли во вторник на доме в центре Читы, где с 1917 по 1919 год жил всемирно известный джазмен Олег Лундстрем.
"Памятная доска установлена на историческое здание в центре Читы, известное как «дом Марии Виноградовой». Здесь с 1917 по 1919 год жил, еще будучи ребенком, Олег Лундстрем. Доску выполнил читинский мастер Валерий Баширов, средства на ее изготовления выделила администрация города", — сообщила корреспонденту ТАСС Ирина Куренная — краевед, автор книги о Лундстреме «Горжусь, что я читинец».
Олег Лундстрем родился 2 апреля 1916 года в Чите. С 1921 года жил в Харбине, где в 1934 году организовал собственный джазовый коллектив. Популярность пришла к музыкантам в 1936 году после переезда в Шанхай, в 1947 году Лундстрем и его джаз-бенд вернулись в Россию.
В 1984 году музыканту присвоили звание народного артиста РСФСР. Оркестр джазовой музыки им. О. Лундстрема занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий биг-бенд в мире.
В июле 2016 года имя Лундстрема присвоили Забайкальской краевой филармонии, а в сентябре 2017-го его «звезда» появилась в Чите на аллее с именами выдающихся уроженцев региона.
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