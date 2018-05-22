В Свердловской области обсуждают лучшие практики по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра

Участие в всероссийском научно-практическом семинаре, посвященном межведомственному взаимодействию при организации комплексной помощи детям с РАС, принимают представители более 20 регионов России. В ходе основного пленарного заседания были рассмотрены такие темы, как создание условий для обеспечения непрерывности образования детей с расстройствами аутистического спектра, роль некоммерческих организаций в развитии системы комплексной помощи лицам с РАС и многие другие.

«Мы проводим этот семинар в Свердловской области в том числе и потому, что здесь реализуются разные пилотные проекты, наработаны межведомственные связи. Чтобы была выстроена комплексная помощь детям с аутизмом, нужен межведомственный план, ориентированный на жизненные циклы ребенка, начиная от раннего возраста и заканчивая уже взрослыми этапами жизни», — сказал директор Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Московского государственного психолого-педагогического университета Артур Хаустов.

Отметим, что в Свердловской области уделяется серьезное внимание работе с детьми-аутистами. Так, в 2016 году открылся Центр восстановительной педагогики «Спектрум А», чья цель — оказание ранней помощи детям, имеющим расстройства аутистического спектра. В течение всего года в центре с детьми занимаются психологи, логопеды, дефектологи, игровые терапевты, здесь проходят занятия по подготовке к школе детей с нарушениями развития, арт-терапия, музыкотерапия, развивающий досуг, развивающие интерактивные игры и занятия, адаптивная физкультура. Сейчас регулярную помощь в центре получают порядка 400 семей Свердловской области. Кроме того, создан и действует электронный сервис, портал «Всегда на связи», который позволяет охватить помощью все категории семей, имеющих детей-инвалидов. Также традиционные, а самое главное инновационные технологии в образовании детей с расстройствами аутистического спектра регулярно обсуждаются на научно-практических конференциях и семинарах, что позволяет специалистам поделиться накопленным опытом и распространить его. Кроме того, Свердловская область регулярно поддерживает акцию «Зажги синим», приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об аутизме. По словам заместителя министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрия Зеленова, во многом задача специалистов — помочь проявиться скрытым талантам детей с РАС, поверить в них, что позволит увидеть колоссальные результаты.

В ходе семинара состоится обсуждение таких направлений работы, как помощь детям с расстройствами аутистического спектра в раннем и дошкольном возрасте, сопровождение учеников с РАС на этапе школьного обучения, а также подготовку детей-аутистов к самостоятельной жизни.

Отметим, что помимо дискуссионной части в программу семинара включена практическая часть. Так, участникам мероприятия представят презентацию Центра психолого-медико-социального сопровождения «Речевой центр». Также в списке презентационных площадок детский сад компенсирующего вида «Центр „Радуга“, детский творческий центр „Развитие“, специальная школа-интернат № 17, многопрофильный клинический медицинский центр „Бонум“, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями „Талисман“.