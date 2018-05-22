«Действовать в одиночку всегда тяжело»

Онлайн-школа Института «Стрелка» Vector и Рыбаков Фонд запустили совместный онлайн-курс «Как организовать сообщество», основанный на методике Гарвардского университета . Куратором курса стала Карен Олсон, комьюнити-органайзер с 10-летним стажем, одна из семи организаторов Глобального женского марша и сооснователь московского проекта «Театральная перспектива». МОСЛЕНТА узнала у Карен, какую роль играют сообщества в России и в мире, зачем их развивать, и почему стоит пересмотреть наш привычный подход к лидерству.

Горизонтальный подход и коллективные решения? В России до сих пор не всегда понимают, что такое сообщество. Может, потому что в советские годы у нас были «общества», связанные, в основном, с хобби или досугом (филателисты, нумизматы), и «союзы» (журналистов, шахматистов). Как бы вы определили, что такое сообщество? Аполитичный аналог партии для неравнодушных граждан, которые стремятся напрямую отстаивать свои права?

В своем курсе я предлагаю рассматривать организацию сообществ, как объединение людей, разделяющих общие ценности, перед которыми стоит общий вызов. Часть преподаваемой мной методики заключается в том, что активист-организатор формирует сообщество и дает ему необходимые инструменты для достижения целей, которые выбирают его участники. При этом само сообщество представляет собой группу отдельных личностей, у которых есть объединяющий смысл и общие ценности. Такое определение подходит к сообществу в любом контексте.

Еще я бы добавила, что любое сообщество существует, чтобы ответить на вызов и скоординировать действия людей. Тут еще стоит обратить внимание на понятие лидерства — в российском контексте и во многих других странах преобладает вертикальное понимание лидерства, но организация сообщества базируется на горизонтальном подходе и на принятии решения коллективом.

При вертикальной системе, когда все ждут решения и действий от одного человека, отсутствует возможность для всех членов сообщества принимать на себя ответственность и саморазвиваться. Я предлагаю другую концепцию, в рамках которой лидерство понимается как принятие на себя ответственности для того, чтобы в условиях неопределенности содействовать другим в достижении общих целей. В центре находится лидерская команда, которая принимает решения коллаборативным образом.

Так что организация сообществ в двух словах — это создание сплоченности, объединение вокруг общих ценностей и целей, позволяющее действовать вместе, чтобы этих целей достичь. ? В России пока, действительно, доминирует вертикальный подход. У нас лидера привыкли воспринимать, как человека, который представляет сообщество, берет на себя ответственность за его действия и часто единолично принимает решения. Вы говорите о совсем другом подходе. Насколько, по вашему, можно рассчитывать на то, что горизонтальный подход приживется в России?

У России в этом плане огромный потенциал! Во время воркшопа я заметила, как у участников — организаторов российских сообществ — загорался огонек в глазах, когда они понимали, насколько значимы новые навыки, которые они приобрели на этом занятии. Как все переменится, если получится создать команду единомышленников, с которой можно разделить ответственность. В такой ситуации и следить за выполнением четких правил работы, и принимать, и осуществлять решения становится легче. Нужно развивать внутри группы культуру взаимопомощи и умение успешно сотрудничать в команде.

Отдавать свое время, навыки и таланты? Какую роль сегодня играют сообщества в Европе и США? Как долго формировалась эта система, пока не стала работать эффективно?

Вызовы, которые необходимо принять и преодолеть, люди встречают повсюду: как в США, так и в Европе, и в России. Исходя из личного опыта могу сказать, что успех сообщества определяется не страной или культурой принадлежности его участников, а их готовностью отдавать коллективу свои время, навыки и таланты. От способности открыться перед другими, чтобы создать прочную базу для подлинного взаимоуважения, взаимопонимания и сотрудничества. Действуя вместе, основываясь на горизонтальной системе принятия решений в команде, про которую я уже рассказала, расширяя сообщество через построение отношений с единомышленниками, вполне реально определить стратегическую цель и провести кампании для ее совместной реализации.

Если вы чувствуете, что перед вами стоит какой-то острый вызов — знайте: вы не одни. Мы сильнее, когда действуем вместе. Действовать в одиночку всегда тяжело. Когда перед вами встает острый вызов, это означает, что он так же актуален и для многих других людей, которые просто не знают, как вас много и какие перед вами открываются возможности, как только вы объедините усилия. И сообщество — это как раз тот инструмент, который помогает людям вместе учиться и справляться.

Сообщества в России? Что вы можете сказать о российских сообществах: на каком этапе развития они находятся, какие у них перспективы? На что они могут претендовать?

Во время последнего воркшопа в Москве я была возмущена, тронута и воодушевлена примерами российских организаторов. Мне кажется, что у поколения миллениалов в России есть все необходимые качества для успешной практики организации сообществ: креативность, открытость к экспериментам, гибкость — в том числе ментальная — и любопытство. Вне зависимости от того, кто вы: борец за сохранность природы или активист инклюзивной практики, в российском обществе есть окно возможностей, которое откроется в скором времени, это чувствуется. Потому что есть люди, которые готовы действовать. Я смогла в этом убедиться на примерах, которые увидела в Москве во время воркшопа.

Вклад от проектов, нацеленных на защиту окружающей среды, увеличение доступности качественного образования, развитие социального предпринимательства, местных культур и прочных контактов между горожанами и жителями отдаленных регионах, — все это дает основание верить, что будущее обещает больше возможностей для развития сообществ в России.

Кроме того, растет интерес бизнеса к созданию сообществ среди персонала и клиентов. Среди участников воркшопа были представители международных сетевых компаний, негосударственной сети образовательных центров.

Перемены идут быстрыми темпами, во всех сферах. Организация сообществ доступна сейчас всем, и при этом неважно, есть ли вас опыт в этой сфере, какой вы национальности, на какой стадии развития находятся сообщества в вашей стране. Скорее важно, на каком уровне во всем мире стоит сейчас вопрос понимания социальной справедливости, в каком мире мы хотим жить, что хотим изменить к лучшему.

В курсе по организации сообществ мы рассматриваем большое количество российских сообществ. Лично меня сильно вдохновил пример движения «Помоги городу», созданного в Краснодаре Леной Шуваловой. Они стремятся сохранить парки и зеленые пространства в городе. Со времени основания движения в 2014 году ребята добились значительных успехов: предотвратили масштабное уничтожение зеленых насаждений, провели больше десяти арт-субботников, два фестиваля парковых зон и многое другое. Еще среди состоявшихся российских примеров мы рассматривали историю создания меда Cocco bello, фестиваля восстановления исторический среды силами волонтеров Том Сойер Фест и программу «Учитель для России».

Я и сама в 2012 года стала одним из организаторов проекта «Театральная Перспектива», цель которого — развитие в России инклюзивного общества для людей с ограниченными возможностями. Ребята — молодые люди с ограниченными возможностями от 12 до 16 лет — учатся в летнем лагере писать пьесы под руководством профессиональных драматургов, а после опытные режиссеры ставят по ним спектакли на сценах московских театров. За шесть лет существования проекта в нем приняли участие 30 молодых драматургов, 20 режиссеров, 200 актеров и 2500 зрителей.

Сегодня среди выпускников этой программы: студенты МХАТ-а, актёры, участники конференций TED, — словом, молодые креативные люди с ограниченными возможностями, которым удается преодолевать существующие в обществе барьеры. Это вселяет надежду на будущее. Цель «Театральной Перспективы» — дать людям понять, что человек с ограниченными возможностями ничем не отличается от остальных и точно так же открыт к самовыражению и способен творить.

Методология, которой можно обучиться? Сегодня алгоритм создания сообществ — это технология, которой можно обучиться? Кто угодно может организовать вокруг себя группу единомышленников, чтобы совместно добиваться поставленных целей?

Это скорее не технология, а методология, которой действительно можно обучить. Конечно, любой человек в состоянии организовать сообщество, если у него или у неё есть группа единомышленников, есть общий вызов, умение формировать команду и принимать коллективные решения, а также готовность действовать вместе ради позитивного изменения. Но методология как набор инструментов — это только первый уровень, на котором можно достичь общей цели. Важнее всего быть открытым к новым пониманиям лидерства и готовым взять на себя ответственность, а не ждать, пока кто-то решит проблему за тебя.

Чтобы стать организатором сообщества, человек должен быть готов заглянуть внутрь себя и понять свои ключевые ценности и идеи, чтобы построить дальнейшую деятельность именно на них. Это потребует готовности рисковать, рассказать свою историю другим людям. Затем уже можно искать единомышленников, вместе формировать историю «о нас», историю о том, почему действовать нужно именно сейчас. Организатор сообщества должен быть готов представиться перед публикой, показать, что хочет сотрудничать, что открыт к другим людям и что испытывает желание действовать ради позитивного изменения. Главное — это готовность к экспериментам, открытость, любопытство и креативность. ? Какие элементы жизненно важны для полноценного существования сообществ? Действующая политическая система? Наличие мест для сборов? Обеспеченная жизнь и свободное время, которые позволяют уделять внимание встречам и обсуждениям?

Независимо от того, кто вы, где находитесь, какие у вас цели и какие вызовы перед вами стоят, самое главное для успеха вашего сообщества — это подлинная открытость к сотрудничеству с другими людьми и готовность принимать свои слабые стороны, признавать ограничения и расти в процессе этого сотрудничества. Один из самых важных элементов для полноценного существования сообщества — это осознание того, что мы можем многому научиться друг у друга через процесс коллективного принятия решений и совместные действия ради общих целей.