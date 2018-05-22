Как «плодотворный Гуцериев» оживил «придирчивую Пугачеву»

В Кремле прошел саммит — на сей раз сливок отечественного шоу-бизнеса, собравшихся впечатляющим составом отметить 60-летний юбилей поэта Михаила Гуцериева . «Поп-император» Басков, «поп-король» Киркоров , ведущие эстрадные композиторы страны, форменные «поп-цари» — Крутой, Дробыш, Матвиенко, мэтр всех мэтров Кобзон и королева всех королев Алла Пугачева … Плюс разномастные селебрити из «пограничных» жанров и всяческие государственные мужья с женами и без, в лицах которых я как музыкальный журналист не очень разбираюсь, но добрые люди просвещали: смотри, вот он «Телеграм» заблокировал. «А теперь Гуцериева заблокирует?» — переполошился я. Успокоили: «Нет, с юбилеем поздравляет!». Одним словом — САММИТ…

Во время пресс-подхода Михаила Гуцериева меня, еще не остывшего от перипетий только что закончившегося «Евровидения», подмывало спросить ведущего на сегодняшний день поэта-песенника отечественной эстрады: а когда, мол, и ваша песня, наконец, поедет на «Евровидение»? Почему нет? Кто сказал, что только на английском? Когда-то t. A. T. u. чуть не победили с песней на русском, а победы Сербии (2007) и Португалии (2017) только доказывают потенциал песен на «национальных», так сказать, языках, а не только на аглицкой мове международного общения… Но в последний момент решил пока не будировать скользкую тему, промолчал…

И что вы думаете? Вываливается на сцену Филипп Киркоров, только что свозивший Молдову на Евросонг за десятым местом, и на голубом глазу, как ни в чем не бывало: Михаил Сафарбекович, уже пора — ваш текст, мой продакшн, продюсирование и музыка (у Киркорова раз в год, как известно, просыпается греческо-композиторский дар накануне европлясок), и тогда, дескать, победа на «Евровидении» точно за нами! Нет, ну каков, а?! Прямо с языка снял… Видимо, что-то носится все-таки в воздухе. У юбиляра, надо сказать, глаз на этих словах явно загорелся. Так что не исключено весьма любопытное развитие сюжета, а мы, засев с попкорном, будем наблюдать за экшеном с первых рядов…

Тем более что г-н Гуцериев недву-смысленно озвучил явную «угрозу» всему шоу-бизнесу. Юбилей, говорит, это конечно «определенный итог», но теперь, когда в жизни многое прожито, достигнуто, постигнуто, осмыслено, «буду заниматься (творчеством) все больше и больше».

Хотя, казалось бы, куда уж больше! Несмотря на свой почтенный возраст, г-н Гуцериев в ранге активного «игрока» на эстрадном поле почти что «молодой автор». Но результативный настолько, что теперь кажется, без его стихов и песен просто никогда и не существовало отечественной эстрады и поп-музыки. Есть много и других хороших песен, но рекорд по дипломам той же «Песни года», главной ВДНХ росэстрады, за ним — более 60, больше, чем прожитых юбилейных лет. А в каталоге — просто сотни. У других на такой хитовый результат и всей жизни не хватает, а здесь — каких-то неполных десять лет!

И даже само оформление и режиссура вечера, созданные известным постановщиком Андреем Болтенко , походили не на традиционный юбилейный вечер с вензелечками и оркестром (который, правда, был позже, на хлебосольном банкете), а на церемонию музыкальной премии с высокотехнологичными декорациями, где главным элементом были динамичные кинетики, символизирующие листы бумаги (на них увековечиваются стихотворные мысли автора), а каждый номер, по словам самого юбиляра, становился «маленькой красивой историей».

Иногда, правда, не очень маленькой. Певица Слава, например, с песней «Спелый мой» как взмыла в постели форменной Мадонной под потолок, да как заерзала на образном любовном ложе, норовя вывалиться оттуда в тартарары, так весь затаивший дыхание зал нервно вцепился в подлокотники кресел…

Плодовитый автор вспоминал:

— Так случилось в моей жизни, что я занимался своим или не своим делом, уже и не знаю… Не знаю, что было правильным: поступать в технологический или в литературный институт. Я всегда любил литературу не меньше, чем математику. Я был, наверное, лучший чтец стихов в школе, не своих, русских классиков. Но так случилось в жизни, что я занялся бизнесом и всю свою жизнь провел с математикой. Бизнес — это совершенно противоположная ипостась от творчества, хотя элементы творчества там присутствуют…

Празднично поздравлявшие артисты тоже находили метафизическую связь между творчеством и бизнесом юбиляра, как бы намекая на его главное предприятие — добычу природных ресурсов: в ваших песнях — «месторождения любви»… Признававшиеся в этой самой любви и уважении не просто к автору, а к «замечательному человеку», «настоящему волшебнику», деятели песенных искусств получали в ответ не меньшую признательность и благодарность: «Низкий поклон всем артистам, которые исполняют мои песни, композиторам, которые пишут музыку на мои стихи, талантливым аранжировщикам, для меня это большая честь!».

А на самом деле, как выяснилось, этот рецепт удивительно банален, поскольку хорошо известен: художник должен быть… голодным. Нет, это не опечатка. Михаил Гуцериев сам признался, что пишет песни и стихи не только в абсолютной тишине и полном одиночестве, но и на голодный желудок: «Никакой еды, только чай!».

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И какой бал без Королевы? И Королева прибыла. Аллочка Пугачева, как она сама себя отрекомендовала. «За всю свою долгую жизнь ни разу не встречала такого немыслимо плодотворного автора», — начала расставлять акценты божественная Примадонна.

— Спасибо Гуцериеву, — говорит, — я так долго не пела, а мне нужно было ехать на «Новую волну». Я там в ту пору Музой была — каждый день песню пой. И я была в отчаянии, Крутой помнит: не поеду, у меня песен нет, у меня дети, я не могу и все такое… И вдруг мне присылают две вот эти песни («Тянет сердце руки» и «Не звони», которые г-жа Пугачева исполнила на вечере под восторженную, разумеется, овацию. — Прим. автора). Вы знаете, я как-будто ожила, ей Богу! Во-первых, все по теме: я уж который год тяну руки, говорю: любви, любви! Дождалась! (Это — Алла о Галкине. — Прим. автора). Приятно, и всем вам желаю!.. Ну и звонит тоже один. Часто. Ну, вот, прямо по теме: не звони, любимый, все прошло (Это — Алла о Киркорове. — Прим. автора). Так что Михаил Гуцериев попал в точку! И если уж запою, то, может, еще чего спою…

Тут придирчивые слушатели опять встрепенулись, понимая, что ведь Алла просто так ничего не скажет. На что намек? Все ж только и гадают — устроит ли Божественная к своему собственному юбилею какой-нибудь кипиш? А то уж заждались… Дальше стало еще интереснее:

— Но я придирчивая очень, — с максимально смиренной кротостью произнесла Пугачева. —

А он такой восточный человек. Ну как ему скажешь: вы знаете, вот эта строчка не подходит? Что?! Молчи, женщина! Это — гениальная строчка! — как бы моделируя ответ Гуцериева, предположила Алла. — Я, правда, так с ним никогда не разговаривала, но от того, что я это представляю, как-то боюсь даже у него какие-то песни еще просить… Он сказал, что творчество продлевает жизнь. Ради Бога! Если это творчество продлевает жизнь такому удивительному, обаятельному, красивому, молодому — а для меня ты молодой! — человеку, то этого я ему от всего сердца и желаю!..

Осталось теперь только дождаться, когда Алла Борисовна наберется смелости еще выпросить у Михаила Гуцериева новых песен. Может, тогда еще что-то новенького о Галкине с Киркоровым узнаем?..

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