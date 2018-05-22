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В правительстве рассказали о событиях Дня республики в Беломорске
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В правительстве рассказали о событиях Дня республики в Беломорске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Празднование запланировано на 7 июля.
Программу праздника представил министр культуры Алексей Лесонен. На Дне республики будут работать сценические площадки. Одни из них − «Поморский берег» на «Морошковой поляне» и «Поморская свадьба», сообщает пресс-служба правительства региона.
Археологический комплекс «Беломорские петроглифы» в местечке Залавруга пригласит гостей праздника на шестой фестиваль первобытной культуры. На «Площади искусств» развернутся выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства республики и «Рукоделия Поморья».
«Кулинарное шоу», участникам которого предстоит приготовить традиционное поморское блюдо, пройдет на площадке «Поморская кухня». Будет работать «Библиопричал» с фольклорной игрой «Поморье на карте Карелии», мастер-классом «Разукрасим Карелию радужными красками» и другими мероприятиями.
На главной сцене состоится праздничное театрализованное представление, посвященное 98-летию образования республики, концертная программа с участием творческих коллективов Карелии и приглашенной звезды. В церемонии примут участие солисты Кремлевского балета, солисты и балетная группа ансамбля «Кантеле», творческие коллективы Беломорского и Кемского районов.
В течение дня состоится выставка-презентация муниципальных районов республики и выставка-продажа изделий продукции российских и карельских производителей. В Беломорске устроят праздничное шествие, организуют спортивные мероприятия.
По материалам: ptzgovorit.ru
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