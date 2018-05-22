«Атомстройкомплекс» возведет детский сад в екатеринбургском Академическом

«Атомстройкомплекс», один из ведущих застройщиков Екатеринбурга, приступил к возведению детского сада на 250 мест в микрорайоне Академический. Он расположится в блоке 0.5 нулевого квартала — в непосредственной близости от строящегося ЖК «Сахаров».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“, традиционно для зданий детских садов применяется технология „филигран“ — каркас монтируется на стройплощадке из сборно-монолитных панелей. Это позволяет увеличить скорость строительства в 2,5 раза. Ввести ДОУ в эксплуатацию планируется к концу этого года.

В трехэтажном здании разместятся 10 групп, рассчитанных на 25 детей каждая. В них предусмотрены просторные раздевалки со шкафчиками для одежды, сушилками для обуви и варежек, а также спальни и буфетные. В последних оборудуют отдельные входы, чтобы нянечки с горячими кастрюлями не столкнулись с малышами.

Всестороннему развитию воспитанников будут способствовать оснащенные современным оборудованием спортивный и актовый залы, кабинеты логопеда, психолога, а также медицинский и процедурный кабинеты.

Во всех помещениях, где будут присутствовать дети, установят рециркуляторы — специальные приборы, эффективно и безопасно обеззараживающие воздух. Это поможет снизить частоту заболеваний, предотвращая распространение инфекций.

Комфортные условия будут обеспечены и сотрудникам учреждения: пищеблок оснастят современными морозильным и холодильным оборудованием, пароконвектоматами, электромясорубками, овощерезательными машинами и прочим. В методических кабинетах установят компьютерное оборудование, в подсобных помещениях для персонала появятся душевые и шкафчики для одежды и личных вещей.

Потребность в дошкольных образовательных учреждениях в Академическом микрорайоне выше, чем в среднем по Екатеринбургу — жилье там покупают в основном молодые семьи, а потому малышей в районе много, и каждый новый садик академчане ждут с нетерпением.

Для „Атомстройкомплекса“ это далеко не первый детский сад в Академическом. Ранее компания возвела здания ДОУ №32 на Михеева, 4, ДОУ №126 на Чкалова, 233. В конце 2017 года был введен в эксплуатацию детсад №43 на улице Вильгельма де Геннина: строительные работы по нему удалось завершить всего за полгода.

Кроме того, детский сад и две школы запланированы на участке в квадрате улиц Вонсовского — Мехренцева — Чкалова — Краснолесья, застройкой которого также занимается „Атомстройкомплекс“.