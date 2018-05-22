Сегодня утреннюю историю вам расскажет тренер по плаванию Иван Шатов

Недавно гулял с ребенком — карапузом четырех лет — во дворе дома множество народа: мамы с колясками, папы с колясками, дети гроздьями облепили горки, турники, лестницы и всё кишит, шевелится, как в муравейнике. В центре двора стоит площадка, где ребята играли в баскетбол. В целом — красота и гармония. Однако благолепие нарушала одна деталь: откуда-то истошно орал гнусавый голос какого-то реп-исполнителя, рассказывающего во всех красках о деталях своего общения с девушкой. Мат на мате, какая-то исключительная гнусность и пошлятина. Ну, думаю, стало быть, некие «герои» в машине слушают и вейпом дымят, пойду пообщаюсь. Сын на горке, а я начал искать машину с меломанами — нет ее. Прошел несколько раз вокруг двора — не могу понять, откуда звук. Может из окна? Нет, не из окна, откуда-то со двора. Тут понимаю, что колонки с мерзким репом ребята на баскетбольной площадке прикрыли курткой. А ребята, ну дети-детьми, лет по 10. Спрашиваю:

— Ребят, а кто диджей?

— Что?— переспросил один паренек интеллигентного вида, с аккуратной прической и в очках.

— Кто отвечает за подборку музыки на вашей площадке?

— Я, — признался мальчишка в очках.

— Выключи, пожалуйста, там же мат-перемат, а тут дети, — мне, честно говоря, стало немного совестно с ним разговаривать, он же тоже ребенок…

— Извините, — сказал паренек и полез выключать колонки.

Я ушел к своему карапузу, а сам подумал — ну, вроде же, нормальный парнишка, даже воспитанный, лицо не наглое, а включает ерунду с материшиной. С другой стороны, а что ему еще слушать? Авангардный джаз? Моцарта? Вспомнил, что в его возрасте «Красную плесень» гонял на затертых кассетах, правда, потом был и Моцарт и джаз и много чего еще. Успокоился в общем с такими мыслями. Впрочем, осадок все равно остался, ведь матерные частушки мы слушали тайком, а не на стадионах.