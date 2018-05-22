«Кораблик» топ-модели Натальи Водяновой довели до «разрухи»

Меры по восстановлению детской игровой площадки, установленной при поддержке фонда помощи детям «Обнаженные сердца», который курирует известная русская топ-модель Наталья Водянова . приняты по инициативе прокурора Кировского района.

В 2008 году детскую площадку «Кораблик» открывали с большой помпой. В Новосибирск специально на открытие комплекса из Лондона прилетела сама красавица-модель. «Так приятно видеть детские улыбки и блеск в глазах, для этого не жалко никаких средств, — призналась тогда Наталья Водянова. — Когда я сказала своему лондонскому другу, что хочу открыть в Новосибирске детский городок, Джейми Харгривс отказался от покупки машины и отдал эти деньги на строительство площадки».

Десять лет назад, как только гости разрезали красную ленточку, дети устремились к аттракционам. Мальчишкам и девчонкам пришлись по вкусу огромный корабль, разноцветные качели, лесенки и горки. Специальную площадку для скейтборда облюбовали подростки. Ребята показывали такие сложные трюки на доске, что даже взрослые наблюдали за ними с восторгом.

Однако безвозмездно переданный муниципальному учреждению «Кораблик» пришел в негодность и стал небезопасен для детей. Прокуратура Кировского района после проверки безопасности признала площадку опасной. «Проверкой установлено, что имеющиеся на площадке элементы игрового оборудования, цепи качелей, покрытие детской площадки не соответствуют требованиям ГОСТа, — сообщили VN.ru прокуратуре . — Руководителю МБУ „Центр „Молодежный“, в безвозмездное пользование которого фонд Натальи Водяновой передал оборудование, внесено представление об устранении нарушений закона“.

Принятые меры не позволили в разумные сроки привести детскую площадку в надлежащее состояние. И в феврале 2018 года в Кировский районный суд Новосибирска прокуратурой района предъявлен иск к центру „Молодежный“ и мэрии, в котором прокурор потребовал устранить нарушения закона. В ходе рассмотрения дела в суде департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города выделены бюджетные средства в размере 1 650 000 рублей на демонтаж и приобретение нового оборудования для детской игровой площадки „Кораблик“.

СПРАВКА

Фонд помощи детям „Обнаженные сердца“ создан Натальей Водяновой в 2004 году.

»Наша миссия — помочь становлению инклюзивного общества, открытого к людям с особенностями развития, — говорят в фонде. — Мы создаем инклюзивные игровые пространства. На сегодняшний день на счету фонда уже 190 игровых объектов. Игровой парк в Новосибирске построен в 2008 году по улице Комсомольская, д. 31. Средняя цена одной площадки — 300 тысяч долларов».