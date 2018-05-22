Алена Водонаева рассказала о своем бизнесе

Телеведущая и модель Алена Водонаева поделилась результатами эксперимента с запуском доставки правильной еды.

По словам Алены, уже полгода многие поклонники и люди, которые хотели начать питаться правильно, делают выбор в пользу ее сервиса с авторским меню. Молодая женщина поблагодарила клиентов, не стесняющихся писать положительные и отрицательные отзывы, ведь именно критика позволяет Алене исправлять ошибки и улучшать качество сервиса.

"Я кайфую от того, что у нас получается радовать вас, экономить ваше время и считать за вас калории", — призналась Водонаева. Телеведущая добавила, что сама каждый день пользуется доставкой, и это упростило ее жизнь. Недавно муж Водонаевой и ее сын также начали питаться по меню «By Alena Vodonaeva», а значит, проект звезды одобрен на самом высшем уровне.

Алена рассказала, что планирует и дальше развивать свой бизнес, делать все, чтобы люди смогли получить качественную и сбалансированную еду, позволяющую сохранять здоровье и следить за фигурой.