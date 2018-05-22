BTS посвятили ARMY свою победу на BBMA

Если вы еще не в курсе, BTS дали жару на Billboard! И конечно же стали победителями в номинации «Лучший артист социальных сетей». Будто бы мы сомневались в их успехе!

Давайте будем честны: «Fake» была самой ожидаемой композицией на в этом году. Добавим сюда безупречное исполнение, синхронность танцевальных движений и эмоциональный накал — вот вам и секрет успеха.

После получения награды, все участников группы вышли на сцену, чтобы сказать слова благодарности.

«Больше вам спасибо за эту драгоценную награду! — обратился к к толпе. — Мы долго думали, что значит слово ‘социальный’ для нас. Но после того как многие признались, что наша музыка изменила их жизнь, мы поняли, что наши слова действительно имеют ценность. Эй,! Не сдавайтесь, идите вперед! Мы всегда с вами!»

Говорить о том, что парни на заслужили эту победу, это как доказывать шарообразность земли. Примем это за само собой разумеющийся факт и лучше еще раз посмотрим это огненное выступление от!