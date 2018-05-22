Ещё
BTS посвятили ARMY свою победу на BBMA
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

BTS посвятили ARMY свою победу на BBMA 

Popcake.tv 16 минут назад
Фото: Popcake.tv
Если вы еще не в курсе, BTS дали жару на Billboard! И конечно же стали победителями в номинации «Лучший артист социальных сетей». Будто бы мы сомневались в их успехе!
Напомним, что парням пришлось соревноваться со звездами такой величины, как Джастин Бибер (Justin), Ариана Гранде (Ariana), Деми Ловато (Demi) и Шон Мендес (Shawn).
Давайте будем честны: «Fake» была самой ожидаемой композицией на в этом году. Добавим сюда безупречное исполнение, синхронность танцевальных движений и эмоциональный накал — вот вам и секрет успеха.
После получения награды, все участников группы вышли на сцену, чтобы сказать слова благодарности.
«Больше вам спасибо за эту драгоценную награду! — обратился к к толпе. — Мы долго думали, что значит слово ‘социальный’ для нас. Но после того как многие признались, что наша музыка изменила их жизнь, мы поняли, что наши слова действительно имеют ценность. Эй,! Не сдавайтесь, идите вперед! Мы всегда с вами!»
Говорить о том, что парни на заслужили эту победу, это как доказывать шарообразность земли. Примем это за само собой разумеющийся факт и лучше еще раз посмотрим это огненное выступление от!
Popcake.tv: последние новости
Джареда Лето обвинили в увлечении 18-летними парнями и девушками Дэниел Рэдклифф в трусах и с автоматом? Тейлор Свифт сильно поправилась и стала «пышечкой»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут актёры с дефектами внешности4
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Фильмы, которые никто не смотрит два раза7
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство25
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:08
За что Демьяненко ненавидел Шурика
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
13:18
Киноленты, которые лишили актёров жизни
Кино
06:38
Фильмы, которые никто не смотрит два раза
Кино
10:00
Глупые киноштампы про конец света
Кино
06:16
Актеры, с которыми никто не хочет работать
Кино
02:56
Драка Пуговкина не впечатлила Гайдая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение