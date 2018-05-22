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В Ульяновске девушка ищет отца, который перестал выходить на связь 19 мая
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В Ульяновске девушка ищет отца, который перестал выходить на связь 19 мая 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
«У меня пропал папа, Дмитрий Советов, последняя связь с ним была в субботу днем, после по настоящее время телефон не доступен. На связь не выходит, домой не приходит. Если кто-нибудь видел его, пожалуйста, откликнитесь», — говорится в сообщении.
44-летнего Дмитрия Советова, видели 19 мая 2018 года на прогулке с детьми у «Евроспорта» на улице Локомотивной, после чего он перестал выходить на связь, домой также не вернулся. Детей мужчина отправил домой, а сам остался на остановке у «Евроспорта». Родственники общались с мужчиной по телефону около 15.00, а когда позвонили в шесть вечера, телефон был недоступен.
Перечисляются приметы: мужчина хромает на одну ногу.
Девушка просит звонить ей на номер 89023574439.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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