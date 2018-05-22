Гостей фестиваля «Мультимир» ждут новые мультфильмы и встречи с любимыми персонажами

МОСКВА, 22 мая. / ТАСС /. Премьеры новых мультфильмов и встречи с любимыми персонажами ждут гостей фестиваля «Мультимир», который пройдет на ВДНХ в Москве с 30 мая по 3 июня. Об этом во вторник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Крупнейшие российские студии привезут на «Мультимир» свои самые популярные мультфильмы — «Ми-ми-мишки», «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома», «Лунтик», «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Три кота», «Клуб Винкс» и многие другие. Приедут на фестиваль и легендарные персонажи студии «Союзмультфильм» — жители Простоквашина, Чебурашка и Крокодил Гена, Винни-Пух, Волк и Заяц из «Ну погоди!», а также новички — Дракоша Тоша, герои мультфильмов «Бобр добр», «Домики», «Жила-была царевна», — говорится в сообщении.

Гости фестиваля также смогут посетить российскую премьеру французского мультфильма «Пиратка и капитан» режиссера Франсуа Нарбо и встретиться с персонажами мультсериала «Бен 10».

Кроме того, посетителей ждут различные игры и квесты по мотивам известных детских лент.

"Гости посетят площадки с компьютерными и настольными играми: их ждут тараканьи бега в знаменитой «Кукараче», поиск сокровищ в «Сумасшедшем лабиринте» и увлекательные бои грязью в «Хрю-хрю-боле». На фестивале построят Ниндзяго-Сити, на улицах которого можно будет познакомиться с ниндзя и овладеть боевым искусством кружитцу", — сообщает сайт мэрии.