Дворовые фасады академии Вагановой отреставрируют за 80 млн

Реставрация дворовых фасадов Здания дирекции императорских театров (Академии русского балета им. А. Я. Вагановой) оценена в 80,3 млн рублей.

Такова стартовая стоимость конкурса с ограниченным участием, о котором сообщается на сайте госзакупок. Заказчик — ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Заявок ждут до 14 июня, победитель определится 28 июня 2018 года. Реставрация должна быть завершена к 31 декабря 2018 года. Общая площадь дворового фасада главного корпуса — 4670 кв. м, окон в корпусе — 188. В задачи исполнителя входит реставрация штукатурки стен с окраской, кирпичной кладки, очистка известняка, при необходимости — замена и окраска металлоконструкций, замена оконных заполнений и фурнитуры и многое другое. Здание Академии русского балета входит в состав ансамбля ул. Зодчего Росси. Современный ансамбль улицы формировался в 1828-34 гг. по проекту Карло Росси. В настоящее время Академия русского балета представляет собой комплекс зданий, объединенных главным фасадом, выходящим на ул. Зодчего Росси. Дворовые корпуса образуют четыре внутренних двора, расположенные анфиладой. Высотность — 5-6 этажей. Отделка дворовых фасадов простая — окна не имеют наличников, стены гладкие, из декоративных элементов присутствуют карнизы и профилированные тяги, цоколь — известняк. На одном из корпусов имеется деревянная подшивка свеса кровли и фигурные деревянные кобылки. Кровля окрыта металлическими листами. Металлические козырьки над входами и крыльца из серого гранита — современные. Памятник истории и культуры федерального значения, поставлен на государственный учет постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года.