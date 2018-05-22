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Дворовые фасады академии Вагановой отреставрируют за 80 млн
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Дворовые фасады академии Вагановой отреставрируют за 80 млн 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Реставрация дворовых фасадов Здания дирекции императорских театров (Академии русского балета им. А. Я. Вагановой) оценена в 80,3 млн рублей.
Такова стартовая стоимость конкурса с ограниченным участием, о котором сообщается на сайте госзакупок. Заказчик — ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Заявок ждут до 14 июня, победитель определится 28 июня 2018 года. Реставрация должна быть завершена к 31 декабря 2018 года. Общая площадь дворового фасада главного корпуса — 4670 кв. м, окон в корпусе — 188. В задачи исполнителя входит реставрация штукатурки стен с окраской, кирпичной кладки, очистка известняка, при необходимости — замена и окраска металлоконструкций, замена оконных заполнений и фурнитуры и многое другое. Здание Академии русского балета входит в состав ансамбля ул. Зодчего Росси. Современный ансамбль улицы формировался в 1828-34 гг. по проекту Карло Росси. В настоящее время Академия русского балета представляет собой комплекс зданий, объединенных главным фасадом, выходящим на ул. Зодчего Росси. Дворовые корпуса образуют четыре внутренних двора, расположенные анфиладой. Высотность — 5-6 этажей. Отделка дворовых фасадов простая — окна не имеют наличников, стены гладкие, из декоративных элементов присутствуют карнизы и профилированные тяги, цоколь — известняк. На одном из корпусов имеется деревянная подшивка свеса кровли и фигурные деревянные кобылки. Кровля окрыта металлическими листами. Металлические козырьки над входами и крыльца из серого гранита — современные. Памятник истории и культуры федерального значения, поставлен на государственный учет постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года.
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