Newsroom24 объявляет о начале нового конкурса «Домовая резьба»

Он является частью запущенного на сайте в 2015 году проекта «Узнай свой город!» — краеведческого конкурса, который привлек внимание значительного количества наших читателей.

В последний раз он проводился осенью прошлого года. Именно тогда в ходе встречи с победителями возникла идея посвятить новый конкурс домовой резьбе. Как известно, Нижегородский край знаменит своими талантами, в том числе, мастерами в резьбе по дереву. Безусловно, они были настоящими художниками, освежающими традиционный узор своими деталями.

Резные наличники, красивые деревянные ставни, необычные причелины и фризы до сих пор украшают десятки домов в Нижнем Новгороде. За каждым из них — своя история, своя судьба.

Мы предлагаем читателям опознать на фото, где изображена деталь резьбы по дереву, дом и указать его точное месторасположение. Также при определении победителей будет учитываться полнота информации о представленном элементе домовой резьбы.

Задания будут публиковаться на сайте в новостной ленте по вторникам в 11:00.

В качестве первого задания предлагаем следующие снимки:

Правильные ответы следует присылать на редакционную почту: newsroom24@mail.ru. В письме необходимо указать тему «Домовая резьба», ФИО и контактный телефон.

Имена победителей будут публиковаться в новостной ленте на сайте по средам в 17:00.

Первые пять приславших правильные ответы конкурсантов проходят в финальный тур, который состоится в начале июня.

Три победителя финала, первые приславшие правильные ответы, получат призы — новые книги издательства «Кварц».