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В Орле вспоминают поэтессу Елену Благинину
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В Орле вспоминают поэтессу Елену Благинину 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Выставка, посвященная 115-летию со дня рождения поэтессы, уроженки Орловской области Елены Благининой, начала свою работу в публичной библиотеке им. И. А. Бунина.
В экспозицию вошла литература о жизни и творчестве поэтессы, нотные издания композиторов, которые писали песни на стихи Елены Благининой. Среди них есть произведения Евгения Дербенко и Ирины Хрисаниди.
Орловцы хорошо знают произведения своей землячки «Орел 43-го», сборник стихов «Окна в сад: исповедь-дневник», а также поэма «Гармошка», посвященная воспитаннику орловского Некрасовского детского дома, партизану Мише Курбатову. Выставка продлится до 31 мая, сообщили в пресс-службе правительства области.
Напомним, Елена Александровна Благинина родилась в 1903 году в селе Яковлево, неподалеку от железнодорожной станции Змиёвка, Свердловского района Орловской области. Поэтесса жила в Москве, но часто приезжала на Орловщину.
Ее именем названа улица в областном центре. На ее стихи написали песни и романсы известные отечественные композиторы М. Коваль, З. Компанеец, А. Лепин, Ю. Слонов.
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