В Орле вспоминают поэтессу Елену Благинину

Выставка, посвященная 115-летию со дня рождения поэтессы, уроженки Орловской области Елены Благининой , начала свою работу в публичной библиотеке им. И. А. Бунина.

В экспозицию вошла литература о жизни и творчестве поэтессы, нотные издания композиторов, которые писали песни на стихи Елены Благининой. Среди них есть произведения Евгения Дербенко и Ирины Хрисаниди.

Орловцы хорошо знают произведения своей землячки «Орел 43-го», сборник стихов «Окна в сад: исповедь-дневник», а также поэма «Гармошка», посвященная воспитаннику орловского Некрасовского детского дома, партизану Мише Курбатову. Выставка продлится до 31 мая, сообщили в пресс-службе правительства области.

Напомним, Елена Александровна Благинина родилась в 1903 году в селе Яковлево, неподалеку от железнодорожной станции Змиёвка, Свердловского района Орловской области. Поэтесса жила в Москве, но часто приезжала на Орловщину.

Ее именем названа улица в областном центре. На ее стихи написали песни и романсы известные отечественные композиторы М. Коваль, З. Компанеец, А. Лепин, Ю. Слонов.