Домашний мальчик с бабочкой нашелся через сутки

Информация о том, что 14-летний Виталий Н. благополучно нашелся, появилась в поисковой группе «Маяк» около 14.00 22 мая — спустя сутки после того, как мальчика видели в последний раз.

«Только что завершились поиски Виталия Н. Подросток найден, жив! С ним все в порядке. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках и выезжал на место проведения поисково-спасательных работ! Отдельное спасибо человеку, который сообщил о местонахождении Виталия», — написала координатор поискового отряда Юлия Никандрова.

В последний раз мальчика видели родители возле стадиона «Сибирь» в Калининском районе. По их словам, ребенок домашний, ранее никогда не пропадал, склонности сбегать из дома не имеет. Где Виталий находился все это время, в поисковой группе не разглашают.

Несколько дней назад в Куйбышевском районе 16-летний подросток ушел из дома, чтобы поселиться в лесу. Мальчик прихватил с собой рюкзак, еду и вещи, однако стать отшельником ему не позволили.