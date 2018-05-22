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Домашний мальчик с бабочкой нашелся через сутки
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Домашний мальчик с бабочкой нашелся через сутки 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Информация о том, что 14-летний Виталий Н. благополучно нашелся, появилась в поисковой группе «Маяк» около 14.00 22 мая — спустя сутки после того, как мальчика видели в последний раз.
«Только что завершились поиски Виталия Н. Подросток найден, жив! С ним все в порядке. Спасибо всем, кто принимал участие в поисках и выезжал на место проведения поисково-спасательных работ! Отдельное спасибо человеку, который сообщил о местонахождении Виталия», — написала координатор поискового отряда Юлия Никандрова.
В последний раз мальчика видели родители возле стадиона «Сибирь» в Калининском районе. По их словам, ребенок домашний, ранее никогда не пропадал, склонности сбегать из дома не имеет. Где Виталий находился все это время, в поисковой группе не разглашают.
Несколько дней назад в Куйбышевском районе 16-летний подросток ушел из дома, чтобы поселиться в лесу. Мальчик прихватил с собой рюкзак, еду и вещи, однако стать отшельником ему не позволили.
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