Где в Костромской области работают лучшие ФАПы?

Победителями по итогам 2017 года признаны 9 фельдшерско-акушерских пунктов из Солигаличского, Галичского, Вохомского, Островского, Сусанинского, Судиславского, Нерехтского, Буйского и Красносельского районов, пишет «Народная газета».

При определении лидеров комиссия учитывала работу по улучшению материальной базы ФАПов, повышению квалификации медицинского персонала, качеству обслуживания детей и женского населения, работу с диспансерной группой больных и по профилактике онкологических заболеваний, показатели лекарственного обеспечения населения и другие.

Лучшим ФАПам будут представлены субсидии из областного бюджета размере от 35 до 60 тыс. рублей. Средства можно направить на улучшение материально-технической базы амбулаторий: косметический ремонт помещений, приобретение мебели, покупку медицинского инвентаря, аппаратов и др.