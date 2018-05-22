«Каскад» отпразднует в Черемушках свое 15-летие

Коллектив детского циркового кружка «Каскад» подготовил юбилейный цирковой концерт, посвященный своему 15-летию. Сегодня в центре культуры и искусства «Меридиан» ребята покажут свои лучшие номера.

«Цирк — это магия и волшебство, его просто невозможно не любить! Творчество молодых цирковых артистов впечатляет артистизмом и почти профессиональным исполнением номеров, ведь они, несмотря на свой юный возраст, уже являются победителями московских и международных конкурсов циркового искусства», — передают организаторы.

Юные циркачи продемонстрируют самые последние достижения, добиться которых им помогли занятия в кружке под руководством опытного наставника Натальи Жулевой. Кроме этого, впервые на большую сцену выйдут самые маленькие участники — из циркового кружка «Дебют». Им от 4 до 8 лет и они занимаются всего лишь год, но ребята уже многому научились и, наравне со «старшими», готовы поделиться радостью творчества. Начало концерта назначено на 19:00. Вход: свободный.