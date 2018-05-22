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На Тамбовщине проведут международный кадетский фестиваль
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На Тамбовщине проведут международный кадетский фестиваль 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Ожидается, что в этом году на «Кадетскую симфонию» приедут более 250 участников — это 19 кадетских корпусов из пяти федеральных округов России и из Белоруссии.
Фестиваль будет проходить в течение пяти дней. Откроется праздник парадом кадетских корпусов в Уварово 24 мая, на следующий день фестиваль перенесётся в музей-усадьбу С. В. Рахманинова «Ивановка», а 26 мая кадеты побывают на традиционном авиашоу и в Тамбовском драматическом театре.
24 мая в Уварово состоится торжественное открытие праздника с парадом кадетских корпусов в сопровождении Губернаторского духового оркестра, военного духового оркестра Тамбовского гарнизона. Начало парадного шествия в 19 часов.
Следующий фестивальный день пройдёт в. Кадеты совершат экскурсию, а затем на Зелёной сцене состоится выступление делегаций. Зрители снова увидят полюбившийся всем «Сиреневый вальс» в исполнении кадетских пар. В этот же день состоится дружеская встреча по футболу между сборными командами кадетов — представителей всех корпусов и командой общественной организации «Ветераны Афганистана и локальных войн».
26 мая кадеты проведут в Тамбове. Они побывают на традиционном авиашоу и в Тамбовском драматическом театре на спектакле «Друзья».
На закрытии фестиваля, 27 мая, на территории усадьбы Героя Отечественной войны 1812 года А. В. Воейкова в селе Старая Ольшанка состоится событийное ориентирование, которое в этом году будет посвящено 75-летию Сталинградской битвы и 75-летию трагедии в Хатыни.
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