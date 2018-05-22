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Беременную женщину доставили на вертолете в перинатальный центр Балашихи
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Беременную женщину доставили на вертолете в перинатальный центр Балашихи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 22 май — РИА Новости. В Подмосковье функционируют семь учреждений родовспоможения 3 уровня.
В перинатальном центре Балашихи спасли беременную женщину. Она была доставлена в критическом состоянии из учреждения родовспоможения 1 уровня в Волоколамске. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.
"Ее состояние оценивалось как критическое, поэтому требовалось лечение и обследование в учреждении 3 уровня, где есть все необходимые специалисты и лабораторно-техническая база", — пояснил он.
Сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное. В ближайшее время она будет переведена из отделения реанимации в отделение гинекологии. Дмитрий Марков поблагодарил специалистов перинатального центра в Балашихе за профессионализм и мастерство, а медицину катастроф — за быструю транспортировку пациентки.
В подмосковных учреждениях родовспоможения 3 уровня оказывают все виды высокотехнологичной стационарной медпомощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Специалисты также проводят амбулаторную, консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь беременным женщинам и детям раннего возраста.
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