Беременную женщину доставили на вертолете в перинатальный центр Балашихи

МОСКВА, 22 май — РИА Новости . В Подмосковье функционируют семь учреждений родовспоможения 3 уровня.

В перинатальном центре Балашихи спасли беременную женщину. Она была доставлена в критическом состоянии из учреждения родовспоможения 1 уровня в Волоколамске. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.

"Ее состояние оценивалось как критическое, поэтому требовалось лечение и обследование в учреждении 3 уровня, где есть все необходимые специалисты и лабораторно-техническая база", — пояснил он.

Сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное. В ближайшее время она будет переведена из отделения реанимации в отделение гинекологии. Дмитрий Марков поблагодарил специалистов перинатального центра в Балашихе за профессионализм и мастерство, а медицину катастроф — за быструю транспортировку пациентки.

В подмосковных учреждениях родовспоможения 3 уровня оказывают все виды высокотехнологичной стационарной медпомощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Специалисты также проводят амбулаторную, консультативно-диагностическую и медико-реабилитационную помощь беременным женщинам и детям раннего возраста.