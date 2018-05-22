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В перинатальном центре в Балашихе спасли пациентку, экстренно доставленную на вертолете
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В перинатальном центре в Балашихе спасли пациентку, экстренно доставленную на вертолете 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В перинатальный центр в Балашихе из учреждения родовспоможения 1 уровня в Волоколамске поступила беременная женщина. Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
«Ее состояние оценивалось как критическое, поэтому требовалось лечение и обследование в учреждении 3 уровня, где есть все необходимые специалисты и лабораторно-техническая база. С учётом большого расстояния было приятно решение о транспортировке пациентки на вертолете», — заявил глава подмосковного Минздрава.
Он также добавил, что пациентка сначала получила дистанционную консультацию врачей реанимационно-консультативного центра, а после была доставлена на лечение в перинатальный центр в Балашихе.
«Сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное, в ближайшее время ее переведут из отделения реанимации в гинекологию. Я хочу поблагодарить специалистов перинатального центра в Балашихе за оперативность и высокое мастерство, а также медицину катастроф — за быструю транспортировку и высокопрофессиональную помощь жителям Московской области», — заявил министр.
На данный момент в Подмосковье функционируют 7 учреждений родовспоможения 3 уровня, где оказываются все виды высокотехнологичной стационарной медицинской помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии, в том числе хирургия новорожденных, а также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь беременным женщинам и детям раннего возраста.
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