В Интернете появился трейлер мультфильма «Руби и повелитель воды»

Это история о лабораторной букашке — божьей коровке по имени Руб. Всю жизнь Руб провел в стеклянной банке, но больше так продолжаться не может!

Руб встречает странную стрекозу — Повелителя воды, вместе они отправляются на поиски Золотого Каньона. Добраться туда можно только на волшебной птице, а мы-то знаем, что птицы и букашки обычно не очень дружат. А тут еще и королевские осы и даже гигантская ящерица Ти-Рекс, мир полон опасностей, но если мечта зовет…

«Руби и повелитель воды» выйдет в российский прокат 9 августа.

Источник: iVideos

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: На экраны вернется «Клиффорд — большая красная собака»