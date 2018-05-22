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В Интернете появился трейлер мультфильма «Руби и повелитель воды»
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В Интернете появился трейлер мультфильма «Руби и повелитель воды» 

Tlum.ru 59 минут назад
Фото: Tlum.ru
Это история о лабораторной букашке — божьей коровке по имени Руб. Всю жизнь Руб провел в стеклянной банке, но больше так продолжаться не может!
Руб встречает странную стрекозу — Повелителя воды, вместе они отправляются на поиски Золотого Каньона. Добраться туда можно только на волшебной птице, а мы-то знаем, что птицы и букашки обычно не очень дружат. А тут еще и королевские осы и даже гигантская ящерица Ти-Рекс, мир полон опасностей, но если мечта зовет…
«Руби и повелитель воды» выйдет в российский прокат 9 августа.
Источник: iVideos
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