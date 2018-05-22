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Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде обсудят в Дзержинске
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Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде обсудят в Дзержинске 

Нижегородская правда 55 минут назад
Фото: Нижегородская правда
В четверг, 24 мая, в Дзержинске на базе клуба по месту жительства «Лира» (бул. Космонавтов, 7«б») пройдет круглый стол «Сведем риск к нулю», приуроченный к Международному Дню памяти жертв СПИДа.
В мероприятии, организатором которого выступает МБУ «СДЦ „Созвездие“ при поддержке отдела молодежной политики департамента социальной политики и спорта администрации Дзержинска, примут участие воспитанники клубов по месту жительства в возрасте от 13 лет и старше.
Цель мероприятия — привлечение внимание молодежи к проблеме распространения заболевания, а также повышение информированности воспитанников клубов по месту жительства, родителей и специалистов о проблеме ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, формирование навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции.
В ходе заседания круглого стола его участники познакомятся с видеопрезентацией „Чума 21 века“, узнают о путях распространения и развития ВИЧ/СПИДа, основных мерах профилактики и методах современной диагностики заболевания.
Начало мероприятия в 18.00.
(18+)
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