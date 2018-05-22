Вопросы профилактики ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде обсудят в Дзержинске

В четверг, 24 мая, в Дзержинске на базе клуба по месту жительства «Лира» (бул. Космонавтов, 7«б») пройдет круглый стол «Сведем риск к нулю», приуроченный к Международному Дню памяти жертв СПИДа.

В мероприятии, организатором которого выступает МБУ «СДЦ „Созвездие“ при поддержке отдела молодежной политики департамента социальной политики и спорта администрации Дзержинска, примут участие воспитанники клубов по месту жительства в возрасте от 13 лет и старше.

Цель мероприятия — привлечение внимание молодежи к проблеме распространения заболевания, а также повышение информированности воспитанников клубов по месту жительства, родителей и специалистов о проблеме ВИЧ-инфекции в подростковой и молодежной среде, формирование навыков безопасного поведения, ценностного отношения к своему здоровью, развитие социальной активности молодежи в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции.

В ходе заседания круглого стола его участники познакомятся с видеопрезентацией „Чума 21 века“, узнают о путях распространения и развития ВИЧ/СПИДа, основных мерах профилактики и методах современной диагностики заболевания.

Начало мероприятия в 18.00.

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