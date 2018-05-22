В МГТУ прошёл конкурс «Моё генеалогическое древо»

15-18 мая педагоги-психологи Политехнического колледжа МГТУ провели цикл мероприятий, посвященных Международному дню семьи: конкурс «Моё генеалогическое древо» и тренинг по гендерным отношениям, целью которых явилось укрепление семейных ценностей, улучшение взаимоотношений между детьми и родителями.

«В конкурсе «Моё генеалогическое древо» приняли участие студенты первых курсов колледжа. Они с интересом изучили историю 5-6 поколений своей семьи. Наиболее содержательные работы представили Анастасия Малиночка, Артём Луханин, Нина Жарко и Галина Шведова», рассказали в пресс-службе МГТУ.

Победители были отмечены грамотами. 15 мая студенты первых курсов побывали на городском конкурсе «Самая обаятельная молодая семья Майкопа», где наблюдали за интересными испытаниями для семейных пар, в ходе которых им предстояло продемонстрировать творческий подход, к делу, чувство юмора, а главное — взаимопонимание, умение слушать и слышать друг друга.