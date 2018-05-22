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Тележурналисты из студии «Planeta-TV» стали победителями в четырех номинациях конкурса видеотворчества
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Тележурналисты из студии «Planeta-TV» стали победителями в четырех номинациях конкурса видеотворчества 

Управа района Косино-Ухтомский 29 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Главные призы в нескольких номинациях завоевали тележурналисты из детской студии телеведущих «Planeta-TV». Они принимали участие во Втором Московском городском фестивале детского и юношеского видеотворчества CinemOn.
Всего было четырнадцать номинаций, а конкурсных работ приняли более чем две с половиной сотни. Кожуховцы победили в номинации «Лучший видеоролик», получив два диплома в возрастной категории от восьми до четырнадцати лет. А также в номинации «Реклама» и «Мультимедийный репортаж». Еще ребят отметили в номинациях «Гражданская оборона», «Танцевальное видео».
Кроме того, кожуховцы, как профессиональные тележурналисты, сделали репортаж об этом мероприятии и сняли награждение участников. Представитель организаторов фестиваля, Владислав Хорец, высказал хорошие пожелания в адрес конкурсантов. Он надеется, что в будущем конкурс видеотворчества станет Всероссийским.
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