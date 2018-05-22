Тележурналисты из студии «Planeta-TV» стали победителями в четырех номинациях конкурса видеотворчества

Главные призы в нескольких номинациях завоевали тележурналисты из детской студии телеведущих «Planeta-TV». Они принимали участие во Втором Московском городском фестивале детского и юношеского видеотворчества CinemOn.

Всего было четырнадцать номинаций, а конкурсных работ приняли более чем две с половиной сотни. Кожуховцы победили в номинации «Лучший видеоролик», получив два диплома в возрастной категории от восьми до четырнадцати лет. А также в номинации «Реклама» и «Мультимедийный репортаж». Еще ребят отметили в номинациях «Гражданская оборона», «Танцевальное видео».

Кроме того, кожуховцы, как профессиональные тележурналисты, сделали репортаж об этом мероприятии и сняли награждение участников. Представитель организаторов фестиваля, Владислав Хорец, высказал хорошие пожелания в адрес конкурсантов. Он надеется, что в будущем конкурс видеотворчества станет Всероссийским.