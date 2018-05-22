1300 детей с буквами пройдут по Красному проспекту 

На сегодняшний день зарегистрировано более 1300 участников. Колонна двинется от Первомайского сквера в 16.00 вниз по центральной аллее Красного проспекта к концертному залу им. Арнольда Каца. Перекрытия улиц не будет, но во время прохождения колонны через улицу Максима Горького и Красный проспект движение временно будет приостановлено. 24 мая в честь Дня славянской письменности и культуры в Новосибирской филармонии состоятся два концерта. В 17.00 пройдет концерт хоровых коллективов для участников «Шествия буквиц». В нем примут участие различные хоры: Новосибирская хоровая капелла, ведущие студенческие и детские хоровые коллективы, Новосибирский областной студенческий хор, студенческий хор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, хор колледжа им. Гурова, и два детских коллектива — большой детский хор «Журавушка» и хор «Радонеж» детской музыкальной школы №10. — На концерте прозвучат гимн Кириллу и Мефодию, произведения русской хоровой классики, «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин» и хоровые произведения Георгия Свиридова, — рассказал заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов. В 19.00 в филармонии пройдет концерт «Звоны России», в котором примут участие духовой оркестр Новосибирского музыкального колледжа и звонари Сибирского центра колокольного искусства Новосибирской метрополии. — В рамках этого концерта прозвучат пять премьерных произведений для колокольной музыки. В том числе, будут премьерные выступления на стихи Иосифа Бродского, медиасопровождение с демонстрацией кадров из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев», вместе с Новосибирской хоровой капеллой выступит духовой оркестр музыкального колледжа им. Мурова. Гости концерта смогут также осмотреть выставочное пространство, включая колокола.
СПРАВКА
24 мая православная церковь празднует память просветителей-славян Кирилла и Мефодия. С инициативой устраивать «Шествие буквиц» выступил в 2016 году глава Новосибирской метрополии Тихон. До революции именно в этот день прекращались учебные занятия. Сегодня последний звонок звенит на день позже — 25 мая. В эти дни в учебных учреждениях проходят межвузовские конференции, посвященные вопросам славянской культуры, классные часы, праздники Букваря, беседы и диспуты. Напомним, на выходных, 20 мая, по Новосибирску прошел Крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и культуры. 15 тысяч новосибирцев прошлись по городу. В руках у многих были иконы, у других — буквы алфавита: знакомые всем азъ, буки, веди.
— Крестный ход — это религиозное мероприятие, в нем участвуют люди верующие, — рассказал Епископ Павел Колыванский на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь». — Люди шли для прославления Кирилла и Мефолия, а также покровителя города Николая Чудотворца. Этот Крестный ход проводится не одно десятилетие. А «Шествие буквиц» — полностью светское мероприятие, в нем участвуют учащиеся образовательных учреждений.