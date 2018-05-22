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Изменилс порядок предоставления льгот на занятия в Ледовом дворце
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Изменилс порядок предоставления льгот на занятия в Ледовом дворце 

АиФ Северо-запад 21 минуту назад
Фото: АиФ Северо-запад
Порядок предоставления льгот в спортивных учреждениях, находящихся в государственной собственности Псковской области, изменен. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, корректировки были утверждены во вторник, 22 мая, на заседании администрации Псковской области под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова.
Согласно изменениям, предоставление скидок отдельным категориям граждан в Дирекции спортивных сооружений («Ледовом дворце») и Областном центре единоборств теперь будет носить заявительный характер. Заявление нужно писать 1 раз в год.
В учреждениях бесплатно заниматься физкультурой и спортом могут дети-сироты, дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ветераны боевых действий.
Кроме того, скидка в 50% предоставляется детям из многодетных и малообеспеченных семей, мужчинам в возрасте 60 лет и старше, женщинам в возрасте 55 лет и старше и гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Занятия физкультурой и спортом для льготников проходят в свободное от планового тренировочного процесса время. Учреждениям предоставление льгот компенсируется за счет средств областного бюджета в рамках выполнения государственного задания.
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