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В Ижевске пройдет библио-велопробег
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В Ижевске пройдет библио-велопробег 

ИА «Сусанин» 16 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В честь празднования 100-летия Национальной библиотеки Удмуртии в Ижевске пройдет библио-велопробег «Крути в библиотеку». Как сообщает пресс-служба республиканской нацбиблиотеки, старт мероприятия будет дан 26 мая в 11:00 в парке имени Кирова.
Принять участие в велопробеге может каждый велосипедист, возрастных ограничений нет.
В программе велопробега: работа книжных выставок из фонда НБ УР, интерактивных площадок для занятий семей с детьми, конкурсы и розыгрыш суперприза «Миллионный читательский билет».
Финалистов ждут памятные подарки от Национальной библиотеки.
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