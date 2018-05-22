В Ижевске пройдет библио-велопробег

Ижевск. Удмуртия. В честь празднования 100-летия Национальной библиотеки Удмуртии в Ижевске пройдет библио-велопробег «Крути в библиотеку». Как сообщает пресс-служба республиканской нацбиблиотеки, старт мероприятия будет дан 26 мая в 11:00 в парке имени Кирова.

Принять участие в велопробеге может каждый велосипедист, возрастных ограничений нет.

В программе велопробега: работа книжных выставок из фонда НБ УР, интерактивных площадок для занятий семей с детьми, конкурсы и розыгрыш суперприза «Миллионный читательский билет».

Финалистов ждут памятные подарки от Национальной библиотеки.