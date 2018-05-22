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Самое большое лоскутное одеяло в СНГ покажут нижегородцам
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Самое большое лоскутное одеяло в СНГ покажут нижегородцам 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Livemaster.ruСамое большое лоскутное одеяло в СНГ покажут нижегородцамС 10 по 12 июня в КЦ «Теплоход» в городе Бор Нижегородской области состоится V фестиваль лоскутного шитья и стёжки «Волгаквилт».
Первоначально это был форум мастериц лоскутного шитья из Нижегородской области, учеников Юлии Доценко, но постепенно он перерос в полноценный фестиваль, который с 2016 года стал международным.
На фестивале будет представлено самое большое лоскутное одеяло в СНГ, созданное мастерицами из Казахстана и посвященное Нижнему Новгороду.
В рамках фестиваля состоятся выставки работ мастеров лоскутного шитья и стежки, мастер-классы известных российских мастеров лоскутного шитья.
На площадке фестиваля пройдет форум «Лоскутное шитье и стежка как бизнес».
Справка: Фестиваль лоскутного шитья «Волгаквилт» задуман как самый большой Фестиваль лоскутниц на Волге. Это уникальная площадка, где возрождаются традиции русских мастериц. «Волгаквилт» способствует не только развитию лоскутного шитья в России, но и знакомит гостей и участников фестиваля с гостеприимной нижегородской землей.
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