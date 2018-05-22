Волгоградцев в «БиблиоДень» научат вязать лыко и петь с белорусами

В субботу, 26 мая, в Волгограде в библиотеке Горького пройдет ежегодный «БиблиоДень», приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. С 12:00 любой желающий сможет освоить азы традиционных славянских промыслов.

— Мастера клуба «Ремесленная слобода» проведут мастер-классы, на которых научат волгоградцев мезенской росписи, лоскутному шитью, изготовлению традиционной русской куклы, тестопластике, а также плетению из лыка, лозы и соломки, — сообщили V1.ru в Горьковской библиотеке. — Поучаствовать смогут абсолютно все: и дети, и взрослые. Посетителям потребуется лишь желание, а все материалы для этого предоставят сами мастера.

В этот же день в библиотеке пройдет заседание Клуба путешественников, посвященное Республике Беларусь, которая близка России не только географически, но и духовно. Заседание пройдет в формате лекции с музыкальным сопровождением. Волгоградцам расскажут о жизни и быте населения республики и исполнят традиционные белорусские песни.